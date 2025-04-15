Солнечные панели дадут еще больше энергии: в Китае создали самый лучший в мире элемент

Китайская компания Longi заявила, что ее гибридный кристаллический кремниевый солнечный элемент с встречно-гребенчатым контактом (HIBC) достиг рекордной эффективности 27,81%.

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Высокий результат подтвердил немецкий Институт исследований солнечной энергии в Хамельне, передает издание PV-Magazine.

Longi побила собственный рекорд в 27,3%, достигнутый в мае 2024 года. Ячейка на основе полноразмерной кремниевой пластины также достигла тока короткого замыкания 5698 мА, напряжения холостого хода 744,9 мВ и коэффициента заполнения 87,55%.

"В солнечной промышленности эффективность преобразования является определяющим показателем. Каждый пункт повышения эффективности ячейки означает более чем 5%-ное снижение системных затрат", — прокомментировал Ли Чжэнго, основатель и президент LONGi Green Energy.

Характеристики нового солнечного элемента Longi Фото: Longi

В заявлении PV-Magazine представитель компании Longi пояснил, что рекордная ячейка HIBC была разработана независимо Центральным научно-исследовательским институтом компании. Инженеры изменили архитектуру ячеек и материальные системы, достигнув одновременных прорывов в оптическом управлении и эффективности транспортировки носителей. Это открыло новые возможности для повышения плотности мощности модуля и установило эталон характеристик для следующего поколения фотоэлектрических систем.

С тех пор как в 2007 году SunPower установила рекорд эффективности в 20,3% с использованием технологии IBC, солнечные элементы с обратным контактом (BC) доминируют в рейтингах эффективности. Технология, известная своей высокой эффективностью и совместимостью, достигла восьми последовательных мировых рекордов эффективности кристаллических кремниевых модулей за последние 30 лет.

Недавно ученые из Кореи создали тандемный солнечный элемент с эффективностью 23,64% — рекордной для этого типа. Он содержит верхний слой из перовскита, а также нижний слой на основе технологии меди, индия, галлия и диселенида.

А до этого писали о создании тандемного солнечного элемента с прозрачностью 30% и эффективностью 12,3%. Панели на его основе предлагают устанавливать на фасады зданий вместо окон.