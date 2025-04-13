Солнечные панели не будут прежними: корейские ученые достигли эффективности более 23%

Ученые из Корейского института энергетических исследований (KIER) объявили, что их новый тандемный солнечный элемент достиг рекордной эффективности 23,64%. Новый элемент состоит из верхнего слоя перовскита и нижнего на основе технологии меди, индия, галлия и диселенида (CIGS).

Related video

Об этом пишет interestingengineering.com.

Технология KIER делает солнечные батареи легкими, гибкими и тандемными, т.е. "двойными". Ученые нанесли слой полиимида на стеклянную подложку тандемного солнечного элемента перовскит-CIGS, а затем отделили его от стекла.

Исследователи утверждают, что рекорд был достигнут с помощью инновационного процесса "отрыва", который подразумевает использование жесткого стекла в качестве временной основы для фотоэлемента с добавлением слоя полиамида (гибкого пластика). Тандемные фотоэлементы строятся поверх этого слоя, а конечная гибкая солнечная панель отслаивается от стекла.

Этот процесс отличается от более традиционных методов, которые основываются на пластике. Обычно используют гибкую полиимидную пленку в качестве подложки. Но использование жесткой стеклянной подложки также обеспечивает равномерное осаждение слоев, что приводит к улучшению производительности устройства и более высокой воспроизводимости.

Сообщается, что новый метод позволяет избежать проблем с гибкими элементами, таких как диффузия калия из стеклянной подложки в поглощающий свет слой CIGS. Это может стать серьезной головной болью для производителей тандемных элементов, поскольку это приводит к появлению дефектов в поглотителе CIGS.

Тандемный фотоэлемент продемонстрировал отличную прочность при испытании в стандартных условиях освещения. После проведения 100 000 циклов изгиба солнечные панели сохранили 97,7% своей первоначальной эффективности, заявили в KIER. Соотношение мощности к весу была примерно в 10 раз выше, чем у тандемных солнечных батарей из перовскита и кремния, что делает новинку весьма перспективной для применения в областях, где требуются сверхлегкие солнечные модули.

Эффективность новой солнечной панели впечатляет, но она все же несколько ниже, чем у других тандемных устройств, разработанных в последнее время. Одним из примеров является солнечный элемент Научно-технологического университета короля Абдаллы (KAUST), который обладает эффективностью 33,2%.

Ранее мы сообщали, кому из предпринимателей выгодны солнечные панели. С помощью солнечных панелей бизнес может уменьшить затраты и повысить энергонезависимость, однако этот источник энергии подойдет не всем. Перед тем, как устанавливать солнечную электростанцию, стоит учесть ряд факторов.