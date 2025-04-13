Сонячні панелі не будуть колишніми: корейські вчені досягли ефективності понад 23%

Вчені з Корейського інституту енергетичних досліджень (KIER) оголосили, що їхній новий тандемний сонячний елемент досяг рекордної ефективності 23,64%. Новий елемент складається з верхнього шару перовскита і нижнього на основі технології міді, індію, галію і диселеніду (CIGS).

Related video

Про це пише interestingengineering.com.

Технологія KIER робить сонячні батареї легкими, гнучкими і тандемними, тобто "подвійними". Вчені нанесли шар полііміду на скляну підкладку тандемного сонячного елемента перовскіт-CIGS, а потім відокремили його від скла.

Дослідники стверджують, що рекорду було досягнуто за допомогою інноваційного процесу "відриву", який передбачає використання жорсткого скла як тимчасової основи для фотоелемента з додаванням шару поліаміду (гнучкого пластику). Тандемні фотоелементи будуються поверх цього шару, а кінцева гнучка сонячна панель відшаровується від скла.

Цей процес відрізняється від більш традиційних методів, які ґрунтуються на пластику. Зазвичай використовують гнучку поліімідну плівку як підкладку. Але використання жорсткої скляної підкладки також забезпечує рівномірне осадження шарів, що призводить до поліпшення продуктивності пристрою і більш високої відтворюваності.

Повідомляється, що новий метод дає змогу уникнути проблем із гнучкими елементами, таких як дифузія калію зі скляної підкладки в шар CIGS, що поглинає світло. Це може стати серйозним головним болем для виробників тандемних елементів, оскільки це призводить до появи дефектів у поглиначі CIGS.

Тандемний фотоелемент продемонстрував відмінну міцність під час випробування в стандартних умовах освітлення. Після проведення 100 000 циклів вигину сонячні панелі зберегли 97,7% своєї первісної ефективності, заявили в KIER. Співвідношення потужності до ваги було приблизно в 10 разів вищим, ніж у тандемних сонячних батарей з перовскита і кремнію, що робить новинку вельми перспективною для застосування в галузях, де потрібні надлегкі сонячні модулі.

Ефективність нової сонячної панелі вражає, але вона все ж дещо нижча, ніж у інших тандемних пристроїв, розроблених останнім часом. Одним із прикладів є сонячний елемент Науково-технологічного університету короля Абдалли (KAUST), який має ефективність 33,2%.

Раніше ми повідомляли, кому з підприємців вигідні сонячні панелі. За допомогою сонячних панелей бізнес може зменшити витрати і підвищити енергонезалежність, однак це джерело енергії підійде не всім. Перед тим, як встановлювати сонячну електростанцію, варто врахувати низку факторів.