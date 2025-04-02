Можна заощадити і заробити: кому з підприємців вигідні сонячні панелі

За допомогою сонячних панелей бізнес може зменшити витрати та підвищити енергонезалежність, проте це джерело енергії підійде не всім. Перед тим, як встановлювати сонячну електростанцію, варто врахувати низку факторів.

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Про це розповів СЕО компанії сонячної енергетики Sunsay NRG Сергій Зінкевич у колонці для RAU.

Кому вигідні сонячні панелі

Спершу підприємцю потрібно оцінити свої потреби в електроенергії, а також визначити, які саме системи потребують живлення. Експерт виділив дві основні групи підприємств.

До першої групи належать супермаркети і торгові мережі, де значна частина енергії йде на охолодження і зберігання продукції. Оскільки вони самі споживають енергію, для них економія має важливе значення. При високих потребах в енергії сонячні панелі потенційно можуть заощадити тисячі гривень.

Друга група — логістичні компанії та бізнес-центри. У них невелике власне споживання, адже основне споживання походить від орендарів. Для таких бізнесів сонячні панелі можуть стати додатковим джерелом доходу або способом зменшити навантаження на орендаря. Крім того, міжнародні компанії, що орендують приміщення, можуть мати вимоги до використання "зеленої" енергії.

Що потрібно для встановлення

Автор статті зазначив, що сонячні електростанції потребують великих майданчиків. Зокрема, це можуть бути дахи торгових центрів і складів, які часто ніяк не використовуються.

Великий дах дає змогу встановити багато панелей, які можуть не тільки живити об'єкт, а й експортувати надлишки енергії в мережу. Крім того, такі будівлі зазвичай не затінені, що забезпечує кращий доступ до сонячного світла.

Які можуть бути труднощі

Сергій Зінкевич виділив три виклики, з якими стикаються підприємці на різних стадіях встановлення сонячних панелей.

Окупність та ефективність. Великий дах не завжди означає високе споживання електроенергії, а найефективніші СЕС — ті, які працюють на власне споживання. Якщо бізнес не споживає достатньо енергії, потрібно продавати надлишки в мережу або встановити сторедж — систему накопичення енергії, що дозволяє зберігати електроенергію на окремих носіях, а потім використовувати її в години пікового навантаження.

Конструкція даху. Багато будівель проектували без урахування додаткового навантаження. Баластні системи для СЕС додають приблизно 35 кг/кв. м, що може перевищувати допустиме навантаження. Щоб уникнути проблем, фахівці повинні визначити, які ділянки точно витримають панелі і за необхідності зміцнити дах.

Війна. Цей ризик пов'язаний із загрозою руйнування самого об'єкта. Щоб звести до мінімуму потенційні втрати, компанії страхують панелі разом із загальною страховкою будівель, а також обирають варіанти монтажу, які дають змогу швидко демонтувати або відновити станцію.

"Електроенергія більше не просто стаття витрат, на яку компанії не впливають. Вона стає більш гнучкою, керованою і навіть може приносити додатковий дохід. Або використовувати її на свою користь, або плисти за течією — вибір за вами. Перш ніж ухвалювати рішення, проаналізуйте свої витрати на електроенергію та уявіть, що зможете витрачати на 30% менше", — підсумував Сергій Зінкевич.

Нагадаємо, турецька компанія Spacelis розробляє гнучкі тандемні сонячні елементи на основі перовскіту й органічного матеріалу для застосування в аерокосмічній галузі, польовому зв'язку та безпілотних системах.