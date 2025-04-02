Можуть живити БПЛА: передові "рулонні" сонячні панелі згортаються без втрати ККД

Турецька компанія Spacelis розробляє гнучкі тандемні сонячні елементи на основі перовскіту й органічного матеріалу для застосування в аерокосмічній галузі, польовому зв'язку та безпілотних системах.

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Про нову технологію пише pv magazine. Засновник і генеральний директор Spacelis Гюлер Кочак зазначив, що їхні панелі "легко адаптуються" для генерації сонячної енергії в космосі, а також можуть згортатися, складатися, згинатися, згинатися без шкоди для ефективності.

"Запатентована технологія Spacelis дає змогу знизити вагу до 50% порівняно зі звичайними сонячними модулями космічного класу, виготовленими з органічних та органіко-неорганічних гібридних напівпровідникових матеріалів, за менших витрат на виробництво і запуск", — сказав Кочак.

Розроблювані "рулонні" тандемні панелі на основі перовскіту й орагніки мають мати питому потужність 10 кВт/кг, стійкість до ультрафіолетового випромінювання понад 350 нм, а також вагу 60-75 г/м², включно з інкапсуляцією.

Важливо

Майже непомітні: створено сонячні панелі, які "зливаються" з поверхнею

Наразі компанія завершує розробку прототипів, а також паралельно веде науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, щоб наступного року почати виготовлення прототипів космічного класу і провести випробування на орбіті в 2027 році.

Нагадаємо, французька компанія Heliup розробила сонячні панелі Stykon, які на 60% легші за звичайні.

Також повідомлялося, що вчені створили тандемний сонячний елемент із прозорістю 30%, досягнувши рекордної ефективності в 12,3% для прозорих сонячних елементів.