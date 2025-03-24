Перетворить вікно на генератор: створено прозору сонячну панель із рекордним ККД

За словами дослідників, нові сонячні панелі можуть замінити великі скляні фасади сучасних офісних будівель.

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Міжнародна дослідницька група розробила в рамках проєкту CitySolar тандемний сонячний елемент із прозорістю 30%, досягнувши рекордної ефективності в 12,3% для прозорих сонячних елементів. Про це йдеться на офіційному сайті Університету Південної Данії.

Повідомляється, що нова технологія може перетворити звичайні вікна на джерела електроенергії, що пропускають сонячне світло. Вона дасть змогу будівлям виробляти енергію, не впливаючи на їхню архітектурну естетику.

"Великі скляні фасади сучасних офісних будівель тепер можна використовувати для виробництва енергії, не вимагаючи додаткового простору або спеціальних структурних змін", — зазначив один із ключових дослідників проєкту професор Мортен Мадсен.

Професор Мортен Мадсен Фото: Університет Південної Данії

Як зазначають вчені, досі основною проблемою прозорих сонячних елементів був баланс ефективності та прозорості. Прозорі сонячні вікна насилу поглинали достатньо світла для вироблення електроенергії. І навпаки, ефективні сонячні вікна часто не мали достатньої прозорості. Проєкт CitySolar тепер успішно подолав ці проблеми.

Технологія об'єднує два типи сонячних елементів — перовскітні та органічні сонячні елементи, — які використовують різні частини світлового спектра. Шар перовскіту поглинає ближнє ультрафіолетове світло, тоді як органічний шар поглинає ближнє інфрачервоне світло, залишаючи видимий спектр відносно недоторканим.

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"Тандемний сонячний елемент в основному збирає енергію з інфрачервоної та ультрафіолетової частин сонячних променів, але не з видимого світла. Це дозволяє нам встановлювати нові стандарти ефективності для напівпрозорих сонячних вікон", — пояснив професор Медсен.

Мінерал перовскіт виявився наддешевим і високоефективним у перетворенні сонячного світла на електрику, особливо в ультрафіолетовому діапазоні. Органічні сонячні елементи, що складаються з вуглецевих матеріалів у надтонких пластикових шарах, також є економічно ефективними.

Вважається, що цей прорив може трансформувати будівельний сектор, на частку якого припадає близько 40% споживання енергії в ЄС. На відміну від віддалених сонячних електростанцій, сонячні вікна генерують електроенергію на місці, що знижує втрати під час передавання енергії та зводить до мінімуму необхідність у масштабній модернізації мереж.

Нагадаємо, дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили надлегку сонячну панель, яка демонструє в 400 разів кращу продуктивність, ніж звичайні сонячні панелі.