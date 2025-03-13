У 400 разів ефективніша за звичайні: розроблено передову сонячну панель, але є проблеми

Гнучкі сонячні елементи, які в 50 разів тонші за людську волосину, можуть покривати поверхні, недоступні звичайним панелям.

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Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили надлегку сонячну панель, яка демонструє в 400 разів кращу продуктивність, ніж звичайні сонячні панелі. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що вчені замінили звичайні важкі субстрати периленом, який забезпечив легкість і гнучкість панелі. Подібними властивостями володіє перовскіт, який вже застосовується в таких продуктах як сонячна куртка Anker.

Товщина сонячного осередку на основі перилену становить лише 2,3 мікрометра, що в 50 разів тонше за людську волосину. Для захисту крихкого матеріалу дослідники розробили спеціальний метод виготовлення за кімнатної температури.

Ці тонкі сонячні елементи генерують 6 Вт енергії на грам, що в 400 разів перевищує ефективність звичайних сонячних панелей. Технологія передбачає метод установки, що нагадує розгортання плівки, яка може приклеюватися до будь-якого матеріалу.

У виданні підкреслили, що легкість і гнучкість робить згадані панелі придатними для поверхонь, недоступних звичайним модулям. Їх можна вбудовувати в гнучкі носимі пристрої, дрони, текстильні вироби, повітряні кулі, паперові листи та інші поверхні.

При цьому автори статті зазначили, що для комерційного впровадження цих панелей вченим належить вирішити деякі проблеми. Насамперед йдеться про розробку методу виробництва, який був би швидшим за наявний. Дослідники також вивчають кілька матеріалів для підкладок, прагнучи підвищити міцність і термін служби панелей, зробивши їх надійнішими.

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Вчені очікують, що ця технологія стане широкодоступною протягом наступного десятиліття, якщо їм вдасться подолати певні перешкоди. Завдяки своїм унікальним характеристикам ці елементи можуть перетворити методи використання сонячної енергії.

Нагадаємо, німецька компанія Grid Parity AG готується представити на виставці KEY Expo в Італії двосторонню, напівпрозору сонячну панель B80, призначену для розміщення на сільськогосподарських угіддях.