Сонячні панелі дадуть ще більше енергії: у Китаї створили найкращий у світі елемент

Китайська компанія Longi заявила, що її гібридний кристалічний кремнієвий сонячний елемент із зустрічно-гребінчастим контактом (HIBC) досяг рекордної ефективності 27,81%.

Related video

Високий результат підтвердив німецький Інститут досліджень сонячної енергії в Хамельне, передає видання PV-Magazine.

Longi побила власний рекорд у 27,3%, досягнутий у травні 2024 року. Осередок на основі повнорозмірної кремнієвої пластини також досяг струму короткого замикання 5698 мА, напруги холостого ходу 744,9 мВ і коефіцієнта заповнення 87,55%.

"У сонячній промисловості ефективність перетворення є визначальним показником. Кожен пункт підвищення ефективності осередку означає більш ніж 5%-ве зниження системних витрат", — прокоментував Лі Чженго, засновник і президент LONGi Green Energy.

Характеристики нового сонячного елемента Longi Фото: Longi

У заяві PV-Magazine представник компанії Longi пояснив, що рекордна комірка HIBC була розроблена незалежно Центральним науково-дослідним інститутом компанії. Інженери змінили архітектуру комірок і матеріальні системи, досягнувши одночасних проривів в оптичному управлінні та ефективності транспортування носіїв. Це відкрило нові можливості для підвищення щільності потужності модуля і встановило еталон характеристик для наступного покоління фотоелектричних систем.

Відтоді як у 2007 році SunPower встановила рекорд ефективності в 20,3% з використанням технології IBC, сонячні елементи зі зворотним контактом (BC) домінують у рейтингах ефективності. Технологія, відома своєю високою ефективністю і сумісністю, досягла восьми послідовних світових рекордів ефективності кристалічних кремнієвих модулів за останні 30 років.

Нещодавно вчені з Кореї створили тандемний сонячний елемент з ефективністю 23,64% — рекордною для цього типу. Він містить верхній шар із перовскіту, а також нижній шар на основі технології міді, індію, галію та диселеніду.

А до цього писали про створення тандемного сонячного елемента з прозорістю 30% і ефективністю 12,3%. Панелі на його основі пропонують встановлювати на фасади будівель замість вікон.