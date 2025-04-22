Китай "прикидається" Південною Кореєю, щоб уникнути високих мит, – Reuters

Південна Корея заявила, що деякі країни дедалі частіше маркують свою продукцію як "виготовлену у Південні Кореї", — аби в такий спосіб уникати мит, запроваджених Дональдом Трампом. Здебільшого до такої практики вдається Китай.

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Про це повідомляє Reuters.

Митна служба Південної Кореї після спеціальної перевірки за перший квартал цього року виявила порушення на суму майже 21 мільйон доларів, причому переважна більшість — 97% — припадає на експорт до Сполучених Штатів.

Південнокорейські митники вже провели зустріч з американськими посадовцями і обговорили питання такого обходу мит. Також Південна Корея створила оперативну групу для запобігання спробам незаконного експорту.

Серед китайських товарів-"порушників" називають катодні матеріали для літій-іонних батарей. Ще Південна Корея повідомляє, що у березні КНР імпортувала велику кількість камер спостереження у розібраному вигляді, а потім ці камери збиралися заново на території Південної Кореї, — теж для обходу мит.

Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження "взаємних мит" для держав усього світу. Згодом він заявив, що відкладає запровадження мит на 90 днів, проте Китаю це пом’якшення не стосувалося. Зокрема, йдеться про 145% для КНР, і лише про 25% для Південної Кореї.

Також ми повідомляли, що уряд Китаю у відповідь на мита Трампа заборонив авіакомпаніям співпрацювати з американською корпорацією Boeing, — причому йшлося і про закупівлю самих літаків, і про запчастини.