Під загрозою 10 літаків: Китай заборонив купувати Boeing через мита Трампа, — Bloomberg

Уряд Китаю відреагував на мита Дональда Трампа та заборонив авіакомпаніям співпрацювати з американською корпорацією Boeing. Ідеться і про закупівлю літаків, і про запчастини, написало агентство Bloomberg. У відповідь акції Boeing почали падати, а китайці можуть втратити 10 оплачених літаків.

Про наслідки мит Трампа для ринку літаків ідеться у статті, яку 15 квітня опублікувало Bloomberg.

Агентство повідомило, що отримало інформацію від анонімних джерел. Джерела заявили, що Сі Цзіньпіна відреагував на 145% мита Білого дому: на вихідні запровадив 125% тарифу на імпорт з США, а потім видав наказ про заборону купівлі літаків та запчастин Boeing. Також зауважується, що мита й самі по собі, без заборони, зробили цілковито невигіднимиуденконтакти з американським концерном.

"Ці збори самі по собі більш ніж подвоїли б вартість виготовлених у США літаків і запчастин, що зробило б непрактичним для китайських авіакомпаній приймати літаки Boeing", — написало Bloomberg.

Журналісти зауважили, що китайські авіакомпанії раніше замовили 10 літаків. На порталі Aviation Flights Group вказано, що ідеться про 10 Boeing 737 Max для China Southern Airlines Co. , Air China Ltd. і Xiamen Airlines Co. За них вже сплатили кошти (від 87 млн до 117 млн дол. за кожен): частина авіалайнерів все ще в США, а частина — у місті Чжоушані на сході Китаю. Не зрозуміло, чи встигли компанії провести повні розрахунки та оформити усі документи до 11 квітня, коли з'явились взаємні мита, додало видання. Не відомо, чи надійдуть 10 літаків китайським авіакомпаніям, чи поставка під загрозою.

"Цим літакам може бути дозволено в’їжджати в Китай у кожному конкретному випадку, кажуть деякі люди", — навели журналісти заяви анонімних джерел.

Тим часом акції компанії Boeing почали подати, наголосило Bloomberg. Зокрема, на премаркеті ("умовні" торги до відкриття біржі) є падіння на 4,6% (вже є спад до 5%), а з початку року — на 10%.

Мита Трампа - реакція біржі на рішення Китаю щодо Boeing Фото: investing.com

Мита Трампа — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив підвищені мита для майже усіх держав планети. У першому варіанті рішення глави Білого дому Китай отримав 34% зростання мит на ввезення китайських товарів, що в сумі з попередніми становить 67%. Після цього Сі Цзіньпін оголосив про санкції на імпорт американських товарів — до 84%. На цей час китайські мита досягнули 125%, вказано на порталі Мінфіну КНР.

Нагадуємо, 14 квітня агентство Reuters розповіло про спільну відповідь Японії, Європи та Південної Кореї на мита Трампа. Тим часом Дональд Трамп окремим указом звільнив виробника iPhone від тарифів, які він запровадив для Китаю.