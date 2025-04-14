Японія, Європа та Південна Корея: Китай створює свій альянс із союзників Вашингтона, — Reuters

Китай планує сформувати міжнародну коаліцію для протидії американським митам. Туди можуть увійти Японія, Європа та Південна Корея.

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Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, китайським дипломатам було надано чітке розпорядження: запустити активну кампанію, яка має на меті переконати інші держави виступити проти митної політики адміністрації Дональда Трампа. Зазначається, що чиновникам фактично ввели "режим підвищеної готовності": їм заборонили брати відпустки та наказали постійно залишатися на зв’язку з увімкненими телефонами.

Крім того, два поінформовані співрозмовники підтвердили, що Пекін встановив контакти з окремими ключовими союзниками США — зокрема, в Європі, Японії та Південній Кореї.

На цьому фоні голова КНР Сі Цзіньпін 14 квітня прибув до В’єтнаму, після чого планує відвідати Малайзію та Камбоджу. Аналітики вважають, що такі візити — це частина стратегії з формування нового геополітичного альянсу в Азії.

Паралельно Китай запровадив і низку економічних заходів у відповідь: ввів мита до 125% на низку американських товарів, обмежив діяльність десятків компаній із США, а також запровадив контроль експорту критично важливих рідкоземельних металів.

Нагадаємо, що у відповідь на нові торговельні обмеження, запроваджені адміністрацією Трампа, Китай оголосив про підвищення мит на продукцію зі США — з 84% до 125%. Такі заходи набули чинності з 12 квітня. Напруга у торгівельних відносинах між двома провідними економіками світу продовжує зростати. Попри тимчасове замороження тарифів для інших держав (на 90 днів), яке нещодавно ініціював Трамп, для Китаю ці поступки не діють.

Також, Росія більше не є пріоритетним напрямком для експорту китайських автомобілів — за перші два місяці 2025 року постачання зменшилося майже вдвічі.