Уже не пріоритетний ринок: Китай різко скоротив експорт авто до РФ

РФ перестала бути ключовим експортним ринком для китайських автомобілів. У 2025 році КНР вдвічі зменшила їх постачання.

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Таку статистику опублікувало агентство Bloomberg.

За січень–лютий 2025 року до Росії завезли 57 592 китайських авто. РФ фактично втратила статус експортного ринку №1 для автовиробників із КНР, адже її обійшли Мексика (85 997 авто) та ОАЕ (71 418).

У 2025 році Китай постачає більше авто в Мексику та ОАЕ, ніж у РФ Фото: Bloomberg

Ба більше, до Росії наближаються Бельгія (48,5 тис. авто) та Саудівська Аравія (43,4 тис.), тому не виключено, що країна випаде із трійки пріоритетних ринків для китайського автопрому.

Основною причиною зниження імпорту китайських автомобілів до РФ називають падіння ринку. У лютому продажі нових авто в Росії впали на 25%, а в березні — одразу на 45,5%.

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Крім того, на ситуацію вплинуло і суттєве збільшення утилізаційного збору в РФ з 1 січня 2025 року. Він розповсюджується на всі імпортні автомобілі і продовжить поступово зростати до 2030 року.

Російський ринок був ключовим для Китаю в 2023–2024 роках. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну провідні світові автовиробники покинули РФ і перестали постачати туди продукцію.

Саме це і підштовхнуло зростання попиту на китайські авто в Росії, адже вони, по суті, залишилися єдиними доступними іномарками, які офіційно завозилися в країну.

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