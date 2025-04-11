Власники Tesla масово відмовляються від своїх електромобілів через Маска і протести

Пропозиція Tesla на вживаному ринку сягнула рекордного рівня. Власники ринулися продавати свої електромобілі.

Related video

Про це повідомляє сайт Sherwood News.

У березні кількість вживаних Tesla у продажу на американському вторинному ринку різко виросла. За даними маркетплейсу Autotrader, щотижня в США фіксувалося приблизно по 13 000 оголошень з продажу електрокарів цієї марки.

На вторинному ринку різко збільшилась кількість вживаних Tesla Фото: AutoTrader

Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Для порівняння: в березні 2024 року оголошень з продажу Tesla з пробігом було по 8000 на тиждень, тобто на 67% менше.

Березневе опитування від YouGov показало, що популярність різко впала після неоднозначних заяв і жестів Ілона Маска та після його залучення до Департамент ефективності уряду США (DOGE).

Важливо

Розірвало навпіл: Tesla Cybertruck знищено в ДТП із "Гелендвагеном" (фото, відео)

У США регулярно проходять протести проти Tesla та Ілона Маска, фіксуються і численні випадки пошкодження електрокарів. Бажання багатьох автовласників продати електромобілі Tesla пов’язують із незгодою з діями Маска або ж із прагненням вберегти себе від актів вандалізму.

Продажі нових Tesla також продемонстрували падіння: у світі за перший квартал 2025 року компанія реалізувала 336 681 авто. Це на 13% менше, аніж за аналогічний період минулого року і є найгіршим квартальним результатом за останні два роки.

У США продажі Tesla в 2025 році знизилися на 9%. В інших країнах прослідковується суттєвіше падіння попиту: зокрема, в Китаї воно склало 11,5%, у Норвегії – 25,5%, у Франції – 41,1%, а в Німеччині – одразу 62,2%. Примітно, що продажі електрокарів загалом демонструють зростання.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко знизився попит на авто зі США.

Також ми писали, що лімузин Путіна провалився на ринку — його ніхто не купує.