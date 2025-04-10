В Україні різко впав попит на авто зі США: які моделі продовжують купувати (фото)
Українці стали завозити значно менше авто зі США. За перший квартал 2025 року на облік поставили лише 8984 машини.
Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно з першим кварталом 2024 року зафіксовано падіння одразу на 39%: торік першу реєстрацію в Україні пройшли 14 500 вживаних авто зі США.
Переважна більшість завезених машин — так звані "битки" після ДТП. Середній вік авто зі США в Україні — 6 років.
Примітно, що частка електромобілів та бензинових авто в імпорті майже однакова — 42% і 41%, відповідно. Гібриди становлять 7% від загальної кількості, а дизельні моделі та авто з ГБО – по 5%.
Найпопулярніші авто зі США в Україні — електромобілі Tesla, які займають перші два місця в топ 10. Також варто відзначити, що із-за океану стали завозити більше кросоверів.
Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2025 рік:
- Tesla Model Y — 1176 од.
- Tesla Model 3 — 1119 од.
- Ford Escape — 636 од.
- Jeep Cherokee — 511 од.
- Nissan Rogue — 446 од.
- Volkswagen Passat — 413 од.
- Chevrolet Bolt — 412 од.
- BMW X3 — 384 од.
- BMW X5 — 381 од.
- Tesla Model S — 360 од.
Між іншим, невдовзі авто зі США в Україні можуть суттєво подорожчати через мита Дональда Трампа.
Також Фокус писав, що українці стали купувати менше авто з пробігом.