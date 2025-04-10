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Авто

В Україні різко впав попит на авто зі США: які моделі продовжують купувати (фото)

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Фото: Motor1.com | Попит на вживані авто зі США в Україні впав на 39%

Українці стали завозити значно менше авто зі США. За перший квартал 2025 року на облік поставили лише 8984 машини.

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Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Порівняно з першим кварталом 2024 року зафіксовано падіння одразу на 39%: торік першу реєстрацію в Україні пройшли 14 500 вживаних авто зі США.

Tesla Model Y, авто зі США, найпопулярніші авто зі США, авто зі США в Україні Fullscreen
Tesla Model Y — найпопулярніше авто зі США в Україні
Фото: Tesla Motors

Переважна більшість завезених машин — так звані "битки" після ДТП. Середній вік авто зі США в Україні — 6 років.

Примітно, що частка електромобілів та бензинових авто в імпорті майже однакова — 42% і 41%, відповідно. Гібриди становлять 7% від загальної кількості, а дизельні моделі та авто з ГБО – по 5%.

Tesla Model 3, авто зі США, найпопулярніші авто зі США, авто зі США в Україні Fullscreen
Вживана Tesla Model 3 користується попитом
Фото: Tesla

Найпопулярніші авто зі США в Україні — електромобілі Tesla, які займають перші два місця в топ 10. Також варто відзначити, що із-за океану стали завозити більше кросоверів.

Важливо
Європейські автовиробники припиняють постачання продукції до США через мита Трампа
Європейські автовиробники припиняють постачання продукції до США через мита Трампа

Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2025 рік:

  1. Tesla Model Y — 1176 од.
  2. Tesla Model 3 — 1119 од.
  3. Ford Escape — 636 од.
  4. Jeep Cherokee — 511 од.
  5. Nissan Rogue — 446 од.
  6. Volkswagen Passat — 413 од.
  7. Chevrolet Bolt — 412 од.
  8. BMW X3 — 384 од.
  9. BMW X5 — 381 од.
  10. Tesla Model S — 360 од.

Між іншим, невдовзі авто зі США в Україні можуть суттєво подорожчати через мита Дональда Трампа.

Також Фокус писав, що українці стали купувати менше авто з пробігом.