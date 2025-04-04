В Україні впав попит на вживані авто: які моделі продовжують купувати (фото)
Українці стали завозити менше вживаних авто із-за кордону. За перший квартал 2025 року їх поставили на облік 47 тисяч.
Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначається зменшення попиту на 16%. Середній вік авто з пробігом, які вперше пройшли реєстрацію в Україні становить 9,5 року.
Найбільшим попитом користуються бензинові вживані авто – вони складають майже половину від загальної кількості (46%). Частка електромобілів становить 23%, дизельних моделей – 22%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 4%.Важливо
Лідерство у вживаному сегменті зберігають моделі С-класу. Найпопулярніші авто з пробігом – Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia. Привітно, що до десятки кращих потрапили три електричні моделі.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за перший квартал 2025 року:
- Volkswagen Golf – 2397 зареєстрованих авто.
- Renault Megane – 1731 од.
- Skoda Octavia – 1652 од.
- Volkswagen Tiguan – 1332 од.
- Audi Q5 – 1299 од.
- Tesla Model Y – 1219 од.
- Nissan Leaf – 1207 од.
- Tesla Model 3 – 1151 од.
- Volkswagen Passat – 1135 од.
- Nissan Rogue – 1037 од.
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