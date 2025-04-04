В Україні впав попит на вживані авто: які моделі продовжують купувати (фото)

Українці стали завозити менше вживаних авто із-за кордону. За перший квартал 2025 року їх поставили на облік 47 тисяч.

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Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначається зменшення попиту на 16%. Середній вік авто з пробігом, які вперше пройшли реєстрацію в Україні становить 9,5 року.

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Найбільшим попитом користуються бензинові вживані авто – вони складають майже половину від загальної кількості (46%). Частка електромобілів становить 23%, дизельних моделей – 22%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 4%.

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Лідерство у вживаному сегменті зберігають моделі С-класу. Найпопулярніші авто з пробігом – Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia. Привітно, що до десятки кращих потрапили три електричні моделі.

Renault Megane Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто в Україні за перший квартал 2025 року:

Volkswagen Golf – 2397 зареєстрованих авто. Renault Megane – 1731 од. Skoda Octavia – 1652 од. Volkswagen Tiguan – 1332 од. Audi Q5 – 1299 од. Tesla Model Y – 1219 од. Nissan Leaf – 1207 од. Tesla Model 3 – 1151 од. Volkswagen Passat – 1135 од. Nissan Rogue – 1037 од.

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