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Авто

В Украине упал спрос на подержанные авто: какие модели продолжают покупать (фото)

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Фото: autocentre.ua | Украинцы стали ставить на учет меньше авто с пробегом

Украинцы стали завозить меньше подержанных авто из-за границы. За первый квартал 2025 года их поставили на учет 47 тысяч.

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Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение спроса на 16%. Средний возраст авто с пробегом, которые впервые прошли регистрацию в Украине составляет 9,5 года.

Volkswagen Golf, подержанные авто, авто с пробегом, самые популярные подержанные авто, самые популярные авто с пробегом Fullscreen
Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

Наибольшим спросом пользуются бензиновые подержанные авто — они составляют почти половину от общего количества (46%). Доля электромобилей составляет 23%, дизельных моделей — 22%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 4%.

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Лидерство в подержанном сегменте сохраняют модели С-класса. Самые популярные авто с пробегом — Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia. Приветливо, что в десятку лучших попали три электрические модели.

Renault Megane, подержанные авто, авто с пробегом, самые популярные подержанные авто, самые популярные авто с пробегом Fullscreen
Renault Megane
Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто в Украине за первый квартал 2025 года:

  1. Volkswagen Golf — 2397 зарегистрированных авто.
  2. Renault Megane — 1731 ед.
  3. Skoda Octavia — 1652 ед.
  4. Volkswagen Tiguan — 1332 ед.
  5. Audi Q5 — 1299 ед.
  6. Tesla Model Y — 1219 ед.
  7. Nissan Leaf — 1207 ед.
  8. Tesla Model 3 — 1151 ед.
  9. Volkswagen Passat — 1135 ед.
  10. Nissan Rogue — 1037 ед.

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