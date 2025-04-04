В Украине упал спрос на подержанные авто: какие модели продолжают покупать (фото)
Украинцы стали завозить меньше подержанных авто из-за границы. За первый квартал 2025 года их поставили на учет 47 тысяч.
Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение спроса на 16%. Средний возраст авто с пробегом, которые впервые прошли регистрацию в Украине составляет 9,5 года.
Наибольшим спросом пользуются бензиновые подержанные авто — они составляют почти половину от общего количества (46%). Доля электромобилей составляет 23%, дизельных моделей — 22%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 4%.Важно
Лидерство в подержанном сегменте сохраняют модели С-класса. Самые популярные авто с пробегом — Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia. Приветливо, что в десятку лучших попали три электрические модели.
Самые популярные подержанные авто в Украине за первый квартал 2025 года:
- Volkswagen Golf — 2397 зарегистрированных авто.
- Renault Megane — 1731 ед.
- Skoda Octavia — 1652 ед.
- Volkswagen Tiguan — 1332 ед.
- Audi Q5 — 1299 ед.
- Tesla Model Y — 1219 ед.
- Nissan Leaf — 1207 ед.
- Tesla Model 3 — 1151 ед.
- Volkswagen Passat — 1135 ед.
- Nissan Rogue — 1037 ед.
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