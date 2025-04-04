В Украине упал спрос на подержанные авто: какие модели продолжают покупать (фото)

Украинцы стали завозить меньше подержанных авто из-за границы. За первый квартал 2025 года их поставили на учет 47 тысяч.

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Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение спроса на 16%. Средний возраст авто с пробегом, которые впервые прошли регистрацию в Украине составляет 9,5 года.

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Наибольшим спросом пользуются бензиновые подержанные авто — они составляют почти половину от общего количества (46%). Доля электромобилей составляет 23%, дизельных моделей — 22%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 4%.

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Лидерство в подержанном сегменте сохраняют модели С-класса. Самые популярные авто с пробегом — Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia. Приветливо, что в десятку лучших попали три электрические модели.

Renault Megane Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто в Украине за первый квартал 2025 года:

Volkswagen Golf — 2397 зарегистрированных авто. Renault Megane — 1731 ед. Skoda Octavia — 1652 ед. Volkswagen Tiguan — 1332 ед. Audi Q5 — 1299 ед. Tesla Model Y — 1219 ед. Nissan Leaf — 1207 ед. Tesla Model 3 — 1151 ед. Volkswagen Passat — 1135 ед. Nissan Rogue — 1037 ед.

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