Несподіваний лідер: названо найпопулярніші авто у світі в 2025 році (фото)

Світовий авторинок демонструє невелике зростання в 2025 році, а в його лідери вперше вирвався великий рамний пікап.

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Таку статистику опублікували на сайті Focus2move.

Усього за січень-лютий 2025 року глобальні продажі нових легкових авто склали 13,17 мільйона одиниць, що на 0,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше машин традиційно купують у Китаї (3,62 млн), США (2,33 млн) та Індії (791,5 тис.).

Ford F-Series став найпопулярнішим авто у світі Фото: Ford

Серед авто концернів лідери не змінилися – це Toyota Motor та Volkswagen Group.

Найбільші автовиробники у світі за 2025 рік:

Toyota Motor – 1,822 млн авто (+15,5%). Volkswagen Group – 1,27 млн (-4,7%). Hyundai-Kia – 1,13 млн (+5,8%). Renault-Nissan Alliance – 924,5 тис. (-11%). Stellantis – 924,3 тис. (-13%). Ford Motor – 769,5 тис. (+22%). Honda – 673,9 тис. (+4,2%). General Motors – 625,4 тис. (-26%). Geely – 578,3 тис. (+29,5%). Suzuki – 570,1 тис. (+3%).

Продажі торішнього лідера Tesla Model Y обвалилися Фото: Tesla Motors

А от серед моделей – новий лідер. Найпопулярніше авто у світі за 2025 рік – пікап Ford F-Series, який продемонстрував ріст на 91,1% і випередив Toyota RAV4 та Corolla. Торішній лідер Tesla Model Y продемонстрував різке падіння одразу на 7 місце. Примітно, що в топ 10 потрапили одразу сім моделей підвищеної прохідності.

Важливо

Продажі Tesla продемонстрували рекордне падіння по всьому світу

Найпопулярніші авто у світі за 2025 рік:

Ford F-Series – 198 557 проданих авто (+91,1%). Toyota RAV4 – 189 392 (+20,6%). Toyota Corolla – 171 279 (-4,6%). Honda CR-V – 134 453 (+8,8%). Toyota Camry – 103 156 (+17,7%). Kia Sportage – 96 508 (+5,7%). Tesla Model Y – 95 956 (-41,8%). Hyundai Tucson – 92 329 (-4,5%). Toyota Hilux – 87 768 (+0,1%). Toyota Yaris – 84 877 (+6,1%).

Раніше Фокус розповідав, що за гібридами Toyota вишикувалися багатомісячні черги по всьому світу.

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