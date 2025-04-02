Несподіваний лідер: названо найпопулярніші авто у світі в 2025 році (фото)
Світовий авторинок демонструє невелике зростання в 2025 році, а в його лідери вперше вирвався великий рамний пікап.
Таку статистику опублікували на сайті Focus2move.
Усього за січень-лютий 2025 року глобальні продажі нових легкових авто склали 13,17 мільйона одиниць, що на 0,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше машин традиційно купують у Китаї (3,62 млн), США (2,33 млн) та Індії (791,5 тис.).
Серед авто концернів лідери не змінилися – це Toyota Motor та Volkswagen Group.
Найбільші автовиробники у світі за 2025 рік:
- Toyota Motor – 1,822 млн авто (+15,5%).
- Volkswagen Group – 1,27 млн (-4,7%).
- Hyundai-Kia – 1,13 млн (+5,8%).
- Renault-Nissan Alliance – 924,5 тис. (-11%).
- Stellantis – 924,3 тис. (-13%).
- Ford Motor – 769,5 тис. (+22%).
- Honda – 673,9 тис. (+4,2%).
- General Motors – 625,4 тис. (-26%).
- Geely – 578,3 тис. (+29,5%).
- Suzuki – 570,1 тис. (+3%).
А от серед моделей – новий лідер. Найпопулярніше авто у світі за 2025 рік – пікап Ford F-Series, який продемонстрував ріст на 91,1% і випередив Toyota RAV4 та Corolla. Торішній лідер Tesla Model Y продемонстрував різке падіння одразу на 7 місце. Примітно, що в топ 10 потрапили одразу сім моделей підвищеної прохідності.
Найпопулярніші авто у світі за 2025 рік:
- Ford F-Series – 198 557 проданих авто (+91,1%).
- Toyota RAV4 – 189 392 (+20,6%).
- Toyota Corolla – 171 279 (-4,6%).
- Honda CR-V – 134 453 (+8,8%).
- Toyota Camry – 103 156 (+17,7%).
- Kia Sportage – 96 508 (+5,7%).
- Tesla Model Y – 95 956 (-41,8%).
- Hyundai Tucson – 92 329 (-4,5%).
- Toyota Hilux – 87 768 (+0,1%).
- Toyota Yaris – 84 877 (+6,1%).
Раніше Фокус розповідав, що за гібридами Toyota вишикувалися багатомісячні черги по всьому світу.
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