Гібриди — дефіцит: за новими Toyota вишикувалися багатомісячні черги по всьому світу

На світовому ринку відзначається дефіцит нових Toyota. Авто японської марки доводиться чекати місяцями, а то й роками.

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Про черги за новими Toyota повідомляє агентство Reuters.

Дефіцитом стали саме гібриди Toyota. Продажі економічних бензоелектричних авто у світі виросли втричі за останні 5 років – із 5,7 до 16,1 млн одиниць за рік.

У США активно розкуповують Toyota Prius Фото: Toyota

Toyota давно є світовим лідером з виробництва гібридів і її підприємства не справляються зі збільшеним попитом. До того ж, фіксуються перебої з поставками важливих компонентів – таких, як магніти для електромоторів, які виробляє Aisin.

Нові гібриди Toyota в дефіциті у різних куточках світу. В Європі їх доводиться чекати по 60-70 днів, причому найбільші черги вишикувалися за кросоверами Toyota RAV4 та Yaris Cross.

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У Японії гібриди Toyota поставляють через 2-5 місяців після замовлення, а на західному узбережжі США розпродали майже всі Toyota Prius та більшість седанів Camry (у Штатах вони доступні лише у гібридній версії).

В Індії Toyota Innova доводиться чекати роками Фото: Toyota

Утім, найскладніша ситуація в Індії – подекуди покупці чекають на нові Toyota по 9 місяців чи навіть довше. Житель Нью-Делі Саугата Дасгупта розповів, що замовив гібрид Toyota Innova Hycross ще в січні 2023 року і досі його не отримав, а тому вирішив скасувати замовлення і обрати авто іншої марки.

У Toyota вже працюють над виправленням ситуації. Нові виробничі потужності дозволять збирати додатково 32 000 авто на рік, а в перспективі об’єми випуску збільшать ще на 100 000 одиниць. Із квітня в США запрацює новий завод з виготовлення батарей для гібридів Toyota.

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