Гибриды — дефицит: за новыми Toyota выстроились многомесячные очереди по всему миру

На мировом рынке отмечается дефицит новых Toyota. Авто японской марки приходится ждать месяцами, а то и годами.

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Об очередях за новыми Toyota сообщает агентство Reuters.

Дефицитом стали именно гибриды Toyota. Продажи экономичных бензоэлектрических авто в мире выросли втрое за последние 5 лет — с 5,7 до 16,1 млн единиц в год.

В США активно раскупают Toyota Prius Фото: Toyota

Toyota давно является мировым лидером по производству гибридов и ее предприятия не справляются с возросшим спросом. К тому же, фиксируются перебои с поставками важных компонентов — таких, как магниты для электромоторов, которые производит Aisin.

Новые гибриды Toyota в дефиците в разных уголках мира. В Европе их приходится ждать по 60-70 дней, причем самые большие очереди выстроились за кроссоверами Toyota RAV4 и Yaris Cross.

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В Японии гибриды Toyota поставляют через 2-5 месяцев после заказа, а на западном побережье США распродали почти все Toyota Prius и большинство седанов Camry (в Штатах они доступны только в гибридной версии).

В Индии Toyota Innova приходится ждать годами Фото: Toyota

Впрочем, самая сложная ситуация в Индии — иногда покупатели ждут новые Toyota по 9 месяцев или даже дольше. Житель Нью-Дели Саугата Дасгупта рассказал, что заказал гибрид Toyota Innova Hycross еще в январе 2023 года и до сих пор его не получил, а потому решил отменить заказ и выбрать авто другой марки.

В Toyota уже работают над исправлением ситуации. Новые производственные мощности позволят собирать дополнительно 32 000 авто в год, а в перспективе объемы выпуска увеличат еще на 100 000 единиц. С апреля в США заработает новый завод по изготовлению батарей для гибридов Toyota.

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