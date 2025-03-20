Дороже Porsche 911: на рынок выходит самая быстрая Toyota (фото)
Новая Toyota Supra A90 Final Edition оснащена 435-сильной турбошестерней BMW. Всего изготовят всего 300 таких купе финальной серии.
В Европе стартуют продажи купе Toyota Supra A90 в исполнении Final Edition. Лимитированную прощальную версию знаменитого спорткара оценили в 142 800 евро, то есть она дороже Porsche 911 Carrera. Об авто рассказали на официальном сайте Toyota.
Новая Toyota Supra A90 Final Edition будет выпущена небольшой серией из 300 автомобилей. Они будут продаваться только в Европе и Японии. После этого Supra будет снята с производства.
Спорткар Toyota оснастили доработанной 3,0-литровой турбошестерней BMW, отдачу которой увеличили до 435 л.с. и 570 Н∙м. Модель будет предлагаться исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
Самое уродливое растение в мире: живет до 3000 лет и за всю жизнь выпускает лишь два листа (фото)
40 золотых жил Земли: найдено "сверхгигантское" месторождение драгоценного металла (фото)
Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам: детали разговора
Купе Toyota Supra A90 Final Edition способно разогнаться до 100 км/ч примерно за 4 с и развить 270 км/ч. Это самая мощная и самая быстрая Toyota в истории. Кроме того, спорткар получил выхлоп Akrapovič, регулируемые амортизаторы KW и тормоза Brembo.
Внешне новая Toyota Supra A90 Final Edition отличается карбоновым обвесом, антикрылом и особыми колесными дисками. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro из углеволокна и каркас безопасности, а в отделке преобладает алькантара.
Кстати, с производства снимают еще один знаменитый японский спорткар — купе Nissan GT-R.
Также Фокус писал, что Toyota вскоре возродит купе Celica.
Читать также
Пионер полного привода: Audi Quattro празднует 45-летие (фото)
Протаранил стену и сбил "ребенка": автопилот Tesla провалил простые тесты (видео)
Оригинальный дизайн и 720 сил: представлен экстравагантный кроссовер Rolls-Royce (фото)
Расходует 1,7 л на 100 км: Yamaha выпустила гибридный мотоцикл за $1500 (фото, видео)