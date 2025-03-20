Дороже Porsche 911: на рынок выходит самая быстрая Toyota (фото)

Новая Toyota Supra A90 Final Edition оснащена 435-сильной турбошестерней BMW. Всего изготовят всего 300 таких купе финальной серии.

Related video

В Европе стартуют продажи купе Toyota Supra A90 в исполнении Final Edition. Лимитированную прощальную версию знаменитого спорткара оценили в 142 800 евро, то есть она дороже Porsche 911 Carrera. Об авто рассказали на официальном сайте Toyota.

Купе получила обвес и антикрыло Фото: Toyota

Новая Toyota Supra A90 Final Edition будет выпущена небольшой серией из 300 автомобилей. Они будут продаваться только в Европе и Японии. После этого Supra будет снята с производства.

Спорткар Toyota оснастили доработанной 3,0-литровой турбошестерней BMW, отдачу которой увеличили до 435 л.с. и 570 Н∙м. Модель будет предлагаться исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.

Важно

Выразительный дизайн и 400 сил: раскрыты подробности новой Toyota Corolla 2026 (фото)

Купе Toyota Supra A90 Final Edition способно разогнаться до 100 км/ч примерно за 4 с и развить 270 км/ч. Это самая мощная и самая быстрая Toyota в истории. Кроме того, спорткар получил выхлоп Akrapovič, регулируемые амортизаторы KW и тормоза Brembo.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Toyota

Внешне новая Toyota Supra A90 Final Edition отличается карбоновым обвесом, антикрылом и особыми колесными дисками. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro из углеволокна и каркас безопасности, а в отделке преобладает алькантара.

Кстати, с производства снимают еще один знаменитый японский спорткар — купе Nissan GT-R.

Также Фокус писал, что Toyota вскоре возродит купе Celica.