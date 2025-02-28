"Годзилла" уходит: знаменитый спорткар Nissan снимают с производства (фото)

Спорткар Nissan GT-R выпускается с 2007 года, поэтому пришло время отправить модель на заслуженный отдых. Преемник купе в ближайшие годы не появится.

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Культовое купе Nissan GT-R снимают с производства. Сегодня, 28 февраля, на спортивную модель прекратили принимать заказы, а значит вскоре соберут последние авто. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Спорткар является преемником Nissan Skyline GT-R Фото: Nissan

Прекращение выпуска Nissan GT-R было анонсировано японским автопроизводителем еще в прошлом году. К тому же, презентовали финальные спецверсии Nissan GT-R Skyline Edition и Takumi Edition.

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Спорткар Nissan GT-R является настоящим долгожителем, ведь его выпускают с 2007 года. Хотя модель постоянно совершенствовалась, но возраст все же берет свое.

О преемнике купе Nissan GT-R на данный момент известно мало. Новый спорткар Nissan точно не появится до 2028 года. Ожидается, что он будет электромобилем — на это намекает 1340-сильный концепт Nissan Hyper Force.

Концепт Nissan Hyper Force показал, каким может стать новый GT-R Фото: Nissan

Напомним, что спорткар Nissan GT-R является преемником знаменитого семейства моделей Skyline GT-R и позиционировался, как более доступная альтернатива суперкарам. От них модель унаследовала прозвище "Годзилла". Полноприводное купе оснащено 3,8-литровым V6 твин-турбо, который развивал от 480 до 710 л. с., в зависимости от модификации.

Кстати, недавно прекратили выпуск знаменитого грузовика Tatra, который собирали с 1983 года.

Также Фокус рассказывал, что на рынок собираются вернуть худшее авто 80-х.