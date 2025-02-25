Выпускали 42 года: самый известный чешский грузовик сняли с производства (фото)

Грузовые Tatra T815 производили с 1983 года и всего собрали более 158 тысяч авто. Модель известна в Украине, а также шесть раз выигрывала в ралли "Париж-Дакар".

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Tatra прекратила выпуск своей самой известной грузовой модели T815. Сегодня, 25 февраля, с конвейера в чешском городе Копрживнице сошел последний экземпляр знаменитого авто. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

За 42 года собрали 158 065 Tatra T815 Фото: auto.cz

Финальной стала Tatra T815-2 Terra с удлиненной четырехдверной кабиной. Вскоре она станет спецавтомобилем для чешских пожарных.

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Tatra T815 — модель-долгожитель, ведь ее выпускали с января 1983 года. Всего собрано 158 065 автомобилей. Немало этих грузовиков попали в Украину и их до сих пор можно заметить на наших дорогах. Они значительно более известны украинцам, чем инновационные легковые Tatra.

Самосвалы Tatra T815 хорошо известны в Украине Фото: auto.cz

Конструкция грузового авто довольно нетипичная, однако привычная для Tatra. В основе Tatra 815 лежит хребтовая рама. Долгое время модель комплектовали исключительно дизелями воздушного охлаждения, однако более поздние модели получили дизельные двигатели Cummins, Deutz и MTU с жидкостным охлаждением.

Гоночные Tatra T815 шесть раз выигрывали ралли "Париж-Дакар" Фото: auto.cz

За 42 года грузовик Tatra T815 получил большое количество разнообразных версий и неоднократно проходил модернизацию. Создавались и гоночные варианты модели, на которых Карел Лопрайс шесть раз выигрывал знаменитое ралли "Париж-Дакар". Кроме того, на шасси Tatra T815 создали немало военной техники, которая используется и в ВСУ.

Кстати, мало кто знает, что в 90-х были созданы скоростные среднемоторные суперкары Tatra.

Также Фокус рассказывал, что в производство собираются вернуть худшее авто 80-х.