Тысячи грузовиков для ВСУ: чешская Tatra Trucks обсуждает поставки для Украины, — СМИ (фото)

По словам экспертов Defense Express, специализированные шасси от автогиганта хорошо зарекомендовали себя в украинской армии.

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Чешский автомобильный гигант Tatra Trucks ведет переговоры о возможной поставке для Вооруженных сил Украины нескольких тысяч машин. Об этом сообщается в публикации чешского издания Hospodarske Noviny.

Как отмечает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express, специализированные шасси от чешской Tatra уже используются в различных системах вооружения в рядах ВСУ.

"Поэтому вероятно, если переговоры о тысячах машин таки действительно будут реализованы, то это будет скорее масштабирование использования и так уже имеющихся платформ в строю нашего войска", — добавляют эксперты агентства.

САУ Caesar на шасси Tatra 815-7 8х8 Фото: Defense Express

И уточняют, что шасси Tatra может использоваться под комплекс "Нептун". Кроме того, полученные от Дании новейшие САУ Caesar, например, были выполнены на шасси Tatra 815-7 8х8. Также модернизированная РСЗО BM-21MT на шасси Tatra T815-7T3R2T 4x4, что тоже "засветилась" в строю ВСУ или вообще "тачанка" с КС-19.

BM-21MT на шасси Tatra T815-7T3R2T 4x4 Фото: Defense Express

В целом за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину тема поставки машин и шасси для ВСУ публично почти не поднималась.

"Можем вспомнить только, например, сообщение в марте 2023 года о том, что на "Рамштайне" говорили даже о грузовиках для ВСУ, и есть первый результат — намерение от Бельгии поставить всего 240 грузовиков типов Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo", — уверяет Defense Express.

Какие производственные мощности имеет Tatra Trucks

В 2024 году руководство чешской автомобилестроительной корпорации Tatra Trucks планирует изготовить 1850 машин разных типов для разных заказчиков. Среди них 900 грузовиков Phoenix — для бельгийской армии и 232 автомобиля — для чешской пожарной службы. В то же время Tatra также, возможно, станет поставщиком 700 грузовиков для нидерландской армии.

Как отмечает в интервью чешскому изданию генеральный директор Tatra Trucks Лукаш Андрисек, сейчас корпорация загружена заказами даже на 2025-2026 годы, а общий портфель заказов составляет ориентировочно 0,9 миллиарда долларов, или 18-20 миллиардов чешских крон.

"Поэтому, чтобы иметь возможность выполнять дополнительные заказы, эта корпорация хочет инвестировать более 100 миллионов долларов, или 2,5 миллиарда чешских крон в расширение собственных производственных мощностей и диверсификацию цепочек поставок комплектующих", — подчеркнул гендиректор.

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