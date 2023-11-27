Тисячі вантажівок для ЗСУ: чеська Tatra Trucks обговорює поставки для України, — ЗМІ (фото)

За словами експертів Defense Express, спеціалізовані шасі від автогіганта добре зарекомендували себе в українській армії.

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Чеський автомобільний гігант Tatra Trucks веде перемовини про можливу поставку для Збройних сил України кількох тисяч машин. Про це повідомляється у публікації чеського видання Hospodarske Noviny.

Як зазначає українське інформаційне-консалтингове агентство Defense Express, спеціалізовані шасі від чеської Tatra вже використовуються в різних системах озброєння в лавах ЗСУ.

"Тому ймовірно, якщо перемовини про тисячі машин таки справді будуть реалізовані, то це буде скоріше масштабування використання і так уже наявних платформ в строю нашого війська", — додають експерти агентства.

САУ Caesar на шасі Tatra 815-7 8х8 Фото: Defense Express

І уточнюють, що шасі Tatra може використовуватися під комплекс "Нептун". Крім того, отримані від Данії новітні САУ Caesar, наприклад, також були виконані на шасі Tatra 815-7 8х8. Так само модернізована РСЗВ BM-21MT на шасі Tatra T815-7T3R2T 4x4, що теж "засвітилась" в строю ЗСУ чи взагалі "тачанку" із КС-19.

BM-21MT на шасі Tatra T815-7T3R2T 4x4 Фото: Defense Express

Загалом за весь час повномасштабного вторгнення РФ до України тема поставки машин та шасі для ЗСУ публічно майже не порушувалась.

"Можемо пригадати лише, наприклад, повідомлення у березні 2023 року про те, що на "Рамштайні" говорили навіть про вантажівки для ЗСУ, і є перший результат — намір від Бельгії поставити загалом 240 вантажівок типів Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo", — запевняє Defense Express.

Які виробничі потужності має Tatra Trucks

У 2024 році керівництво чеської автомобілебудівної корпорації Tatra Trucks планує виготовити 1850 машин різних типів для різних замовників. Серед них 900 вантажівок Phoenix — для бельгійської армії та 232 автомобілі — для чеської пожежної служби. Водночас Tatra також, можливо, стане постачальником 700 вантажівок для нідерландської армії.

Як зазначає в інтерв’ю чеському виданню генеральний директор Tatra Trucks Лукаш Андрисек, наразі корпорація завантажена замовленнями навіть на 2025-2026 роки, а загальний портфель замовлень становить орієнтовно 0,9 мільярда доларів, або ж 18-20 мільярдів чеських крон.

"Тому, аби мати можливість виконувати додаткові замовлення, ця корпорація хоче інвестувати понад 100 мільйонів доларів, або ж 2,5 мільярда чеських крон у розширення власних виробничих потужностей та диверсифікацію ланцюжків поставок комплектуючих", — підкреслив гендиректор.

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