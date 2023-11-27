Порожні склади: Чехія більше не може постачати Україні озброєння, — Міноборони

Міністр оборони країни Яна Чернохова заявила, що на чеських армійських складах залишилося не так багато обладнання військового призначення, яке можуть відправити в Україну.

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Міністр оборони Чехії Яна Чернохова 26 листопада заявила, що Прага більше не може надавати подальшу підтримку Україні, яка бореться з російською агресією, оскільки на чеських складах більше немає достатнього запасу необхідного для цього військового обладнання. Про це повідомляє агентство České Noviny.

Однак очільниця чеського Міноборони зазначила, що Чехія надає не лише державну допомогу. Вона підкреслила, що приватні компанії та донори продовжують отримувати ліцензії на експорт.

"У нас уже не так багато предметів військового призначення, які ми можемо відправити в Україну. З іншого боку, ми постараємося компенсувати неможливість посилання матеріалів із наших запасів, оскільки не хочемо ставити під загрозу нашу обороноздатність, експортними ліцензіями, які ми видаємо приватним компаніям", — заявила Чернохова.

За її словами, цього року на території Чехії та в Польщі чеськими інструкторами було підготовлено понад 4 тис. українських військовослужбовців. Вона запевнила, що така допомога триватиме й надалі.

Тим часом Чехія має можливості для надання допомоги Україні через приватні компанії та з використанням іноземних коштів. Чернохова навела як приклад майже 50 бойових машин піхоти, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 легких кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, які Чехія відправила за данські гроші.

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На закінчення глава оборонного відомства додала, що Росія здатна швидко заповнювати свої запаси як за рахунок власного виробництва, так і за рахунок інших країн-партнерів.

"Наздогнати та перегнати іншу сторону в гонці озброєнь нелегко, і для України це може означати, що деякі процеси йдуть не так, як вона планувала заздалегідь", — сказала вона.

Автори матеріалу також нагадали, що з початку російського вторгнення минулого року Чехія передала Україні військову техніку загальною вартістю близько 1,2 млрд чеських крон (близько 54 млн доларів). Серед переданого озброєння — літаки, десятки танків, бойові машини, ракетні установки, а також стрілецька зброя і боєприпаси.

Нагадаємо, громадяни Словаччини та Чехії оголосили збір коштів на придбання вертольота Black Hawk для українського підрозділу ГУР МО. Пресслужба відомства повідомила, що за тиждень вдалося зібрати 400 млн євро.