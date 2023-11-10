Танки, БМП, САУ і вертольоти: Чехія розсекретила список військової допомоги для України

До списку військової допомоги потрапила техніка як радянського виробництва, так і сучасні боєприпаси. Також Чехія передала Україні ліки та перев'язувальні матеріали.

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Чеська Республіка передала Україні для війни проти Росії військову техніку з власних армійських запасів. Сума військової допомоги склала понад 6 млрд крон (241,5 млн євро). Міноборони Чехії оприлюднило список техніки для України, який був тривалий час засекречений. Що саме передала Чеська республіка, повідомляє видання radio.cz.

До списку військової допомоги, переданої від лютого 2022 року до жовтня 2023 року, потрапила техніка як радянського виробництва, так і сучасні боєприпаси.

Що передала Чехія Україні:

4 вертольоти Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва;

4,2 мільйони патронів для ручної вогнепальної зброї;

128 мінометів 1971-79 років випуску;

17400 мінометних снарядів,

62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 років виробництва;

13 самохідних гаубиць випуску 1980- 1986 років;

131 БМП, випущені в період з 1973 по 1989 рік, у 1993 та в 1999 роках і багато іншого.

Також в Україну Чехією постачалися перев'язувальні матеріали та ліки.

Нагадаємо, що Сили оборони отримали чеську версію РСЗВ "Град" — Striga. Вони можуть вести стрільбу ізраїльськими високоточними снарядами Accular-122.

Раніше повідомлялося, що Україна співпрацюватиме з Чехією в дослідженні трофейного озброєння ЗС РФ. Київ і Прага домовилися поглиблювати співробітництво в оборонній сфері і будуть досліджувати як трофейну техніку РФ, так і розробляти спільно нову.