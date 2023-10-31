Україна співпрацюватиме з Чехію в дослідженні трофейної зброї ЗС РФ, – Генштаб

Київ та Прага домовились поглиблювати співпрацю в оборонній сфері, будуть досліджувати як російську трофейну техніку, так і розробляти спільно нову.

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Центр досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштаби відвідала делегація з Чехії. Було вирішено разом співпрацювати. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу.

Україна та Чехія поглиблюють діалог на стратегічному рівні у військовій сфері. Чеську делегацію очолив начальник Генштабу Збройних сил генерал-лейтенант Карел Ржегко. Йому показали зразки російської трофейної техніки й провели брифінг на тему того, як відбувається збір та опанування трофейної техніки та озброєння окупаційної армії РФ.

Делегації показали зразки трофейного озброєння РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Домовилися про інтенсифікацію і поглиблення двосторонньої співпраці в напрямку досліджень як трофейного, так і зразків перспективного озброєння та військової техніки, які наразі є на озброєнні у збройних силах обох країн, — зазначив начальник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Сергій Бачурін.

Також чеська делегація відвідала виставку трофеїв російської армії, де вже налічується близько 300 експонатів. Відтак вони оцінили, наскільки реально важливо допомагати Україні відбивати російське повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, 27 жовтня в ЗМІ показали, як сотні українських військових проходять підготовку на військовому полігоні в Чехії.

31 жовтня в Україні показали оновлений тренажер для опанування чеських танків Т-72ЕА.