В Україні розробили новий тренажер для опанування чеських Т-72 ЕА (фото)

Нове версія програмного забезпечення дозволяє імітувати сучасні умови бойових дій: замінування, міські бої та засилля протитанкових розрахунків умовного ворога.

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Бойові дії в Україні відбуваються не тільки в полях чи посадках, але і в міській забудові. Відтак виникла потреба створити танковий тренажер для імітації бойових дій в місті. Про це повідомляє АрміяInform.

Бої на танках у місті часто призводять до втрат машин, так було під час боїв у Будапешті у 1956 році, Грозному у 1994, а також в Сирії та Іраку. Одна з українських компаній вже створила новий пакет програмного забезпечення тренажера для танків Т-72ЕА.

Менеджер проєкту та підполковник запасу Микола Саламаха заявив, що програмісти створили таке ПЗ, яке надає можливість змоделювати ситуацію, яка дійсно може відбутись в ході російсько-української війни.

Кадр з танкового симулятора Фото: АрміяInform

"Враховуючи кут підвищення танкової гармати 2А46 +14,5° і те, що в урбанізованій місцевості цілі здебільшого розташовані на відстані від 100 до 500, ми саме таке завдання поставили перед програмістами. Але сучасна війна потребує не тільки підготовки до боїв у містах, але й виробітку навичок для мехводів з урахуванням високої щільності мінування і багато іншого", — розповів Саламаха.

Тепер перед танкістами стоїть більше складних завдань: мінне поле, відтак є лише колії, по яких можна безпечно їхати. Помилка буде коштувати підриву на міні. Журналіст, який спробував покерувати танком на тренажері підірвався на міні, бо виїхав за колію.

Далі автор репортажу випробував місце навідника та командира. Від пострілу гармати 2А46М відчутно хитає всю кабіну.

"Далі командир танка дає команду під’їхати до будинку, щоб прикрити лівий борт нашої машини. Не розраховую швидкість і чую сміх інструктора — "А тепер вилазь і подивись, що ти накоїв. Підходжу до місця інструктора і бачу, що 72-ка більш ніж наполовину увійшла в будівлю", — розповідає журналіст.

Фото: АрміяInform

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