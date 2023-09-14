Українські пілоти пройшли підготовку на шведських винищувачах Gripen, — міністр оборони

Підготовка включала випробувальні польоти як на літаку, так і на тренажері, а також інструктажі для наземного персоналу.

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що українським пілотам дозволили випробувати винищувач "Gripen", цитує його письмову заяву Aftonbladet.

"Орієнтовний тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я отримав від Збройних сил, навчання пройшло добре", — йдеться в заяві.

Підготовка включала випробувальні польоти як на літаку, так і на тренажері, а також інструктажі для наземного персоналу.

У травні 2023 року уряд Швеції оголосив про те, що ухвалено рішення запросити українських пілотів і наземний персонал для ознайомчого навчання за системою Gripen.

"Як ми вже говорили, ми не виключаємо відправки Gripen в Україну. Досвід навчання тепер має лягти в основу триваючої роботи зі з'ясування умов для цього", — заявив Йонсон.

Що відомо про винищувачі Gripen

Сааб JAS 39 "Гріпен" (швед. Saab JAS 39 Gripen) — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією СААБ Авіонікс. JAS розшифровується як Jakt — винищувач, Attack — штурмовик, Spaning — розвідник, "Gripen" означає "Грифон".

З 1997 року перебуває на озброєнні ВПС Швеції. Станом на 2011 рік експлуатується за кордоном у ВПС Угорщини, Чехії, ПАР і Таїланду.

Нагадаємо, 12 вересня Фокус писав, що найближчим часом шведський уряд може доручити дослідити, скільки і за яких умов можуть передати Україні винищувачі Gripen.

Раніше, 21 серпня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що поки вони не готові передавати Україні літаки Gripen.

Окрім цього, 19 серпня Володимир Зеленський заявив, що українські льотчики розпочали тестове навчання на винищувачах Gripen.