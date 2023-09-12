Швеція проаналізує, скільки винищувачів Gripen вони можуть передати Україні, – ЗМІ

Збройні сили мають проаналізувати, як повпливає на обороноздатність відправлення літаків Україні, а також, скільки часу треба буде для їхнього заміщення.

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Найближчим часом шведський уряд може доручити дослідити, скільки, і за яких умов можуть передати Україні винищувачі Gripen. Про це повідомляє Sverige Radio.

За даними журналістів, вже у четвер, 14 вересня уряд, ймовірно, доручить збройним силам Швеції дослідити умови відправлення винищувачів Gripen в Україну. Шведський уряд хоче отримати дані, як постачання літаків Києву може відобразитись на обороноздатності країни, а також як швидко їх можна буде замістити такими ж Gripen.

Окрім цього військові мають дослідити, як має відбуватись підготовка українських льотчиків та технічного персоналу.

Зазначається, що у листопаді Збройні сили мають надати результати аналізу. Тоді ж уряд має визначитись, чи постачати Gripen Україні.

Наразі відомо, що українські льотчики проходять випробувальне тестування на JAS-39 Gripen. Президент Володимир Зеленський під час візиту у Швеції казав, що винищувачі є одним із ключових питань для нього. Пізніше прессекретар Сергій Никифоров заявив, що загалом Україна розраховує 4 типи винищувачів: F-16, Gripen, Eurofighter та Rafale. Базовим варіантом є F-16 — їх виготовили найбільше у світі.

Нагадаємо, 21 серпня премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що наразі вони не готові передавати Україні літаки Gripen.

19 серпня Володимир Зеленський заявив, що українські льотчики почали тестове навчання на винищувачах Gripen.