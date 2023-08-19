Три кроки до Gripen: у Зеленського пояснили, що треба для отримання шведських винищувачів

За словами прессекретаря Сергія Никифорова, Україна не зосереджена на отримані виключно F-16, розглядаються ще Gripen, Rafale та Eurofighter.

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Тестування українськими льотчиками шведських винищувачів Gripen є одним з теоретично ще трьох кроків для отримування Україною літаків. Про це повідомив прессекретар президент Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

За словами прессекретаря Зеленського, Україна не концентрується виключно на отримуванні американських F-16. Ще є шведські Gripen, французькі Rafale та європейські Eurofighter Typhoon, які розташовані в порядку легкості чи бажаності отримання. F-16 вироблено найбільше серед них, тому "суто статистично та математично їх отримати простіше".

"Зараз тестування літаків або тестування можливостей українських пілотів на цих літаках, потім тренування, потім політична згода – і лише потім надання цих літаків", — пояснив Никифоров.

Також він додав, що постачання шведських літаків можливо лише в теорії, тому "дивимось, що можна зробити", каже Сергій Никифоров. Окремо він зазначив, що українські льотчики позитивно відгукуються про Gripen — вони універсальні та менш вимогливі, ніж F-16.

Нагадаємо, 19 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту у Швецію він порушуватиме питання постачання винищувачів Gripen для України.

25 травня у Швеції заявили про готовність навчати українських льотчиків керувати Gripen, але передавати їх Україні уряд не готовий.