Швеція готова навчати пілотів ЗСУ керувати Gripen, але є нюанс

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон знову заявив, що його уряд не готовий до передавання бойових винищувачів JAS Gripen Україні, оскільки це може згубно вплинути на національну безпеку.

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Уряд Швеції вирішив дозволити українським пілотам пройти навчання польотам на винищувачах Jas 39 Gripen. Таку заяву зробив міністр оборони Поль Джонсон в інтерв'ю SVT Nyheter у четвер, 25 травня.

"Це можливість для України протестувати та отримати краще розуміння характеристик Gripen", — сказав Джонсон.

Крім того, медіа висловила здогад, що заява шведського уряду була зроблена у зв'язку з поточним візитом в Україну міністра оборони Швеції Поля Джонсона та міністра цивільної оборони Карла Оскара Бохліна.

Шведський міністр оборони зазначив, що Швеція не планує негайно передавати літаки Gripen Україні, оскільки вони зараз потрібні Стокгольму. При цьому він назвав дії Швеції аналогічними до того, що зараз роблять країни, які обговорюють передавання Києву F-16.

Швеція навчить українських пілотів для управління винищувачами Gripen

Глава профільного міністерства у Швеції розповів ЗМІ про те, що до початку навчань ще належить ухвалити деякі офіційні рішення як шведській, так і українській стороні. За словами Джонсона, група досвідчених людей, які вже пройшли підготовку пілотів в Україні, зможе займатися на тренажерах, а також здійснювати пробні польоти літаками Gripen.

За словами Джонсона, Україна думає про довгостроковий розвиток своєї оборони. Багато людей приїдуть до Швеції, щоб провести випробувальні польоти та краще зрозуміти систему.

Міністр оборони Швеції доповнив, що сьогоднішню заяву можна розглядати як перший крок до придбання Україною винищувачів — але це не означає, що Швеція відправить їй літаки, які нині мають шведські збройні сили.

Що являє собою Gripen

Це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією СААБ Авіонікс. JAS розшифровується як Jakt – винищувач, Attack – штурмовик, Spaning – розвідник, "Gripen" означає "Грифон".

Роботи над літаком розпочали 1979 року, а 1988-го літак вперше злетів. 1 листопада 1997 року JAS 39 був офіційно прийнятий на озброєння Шведських Військово-Повітряних Сил. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія.

Так виглядає винищувач Gripen, яким використовує шведська армія Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, 23 квітня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, коли пілоти ЗСУ розпочнуть навчання на F-16. Вже розпочалася підготовка фахівців до початку тренувань, як зазначив речник Повітряних сил. При цьому створення авіаційної коаліції є надзвичайною новиною для України і залишилося вирішити лише технічні моменти.

Цього ж дня стало відомо, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка подарувала Україні винищувачі F-16. У розпорядженні Нідерландів, як зазначають інсайдери, є 18 багатоцільових винищувачів, які не використовуються та можуть бути передані в інше місце призначення.