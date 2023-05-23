Нідерланди можуть стати першою країною, яка подарувала Україні винищувачі F-16, – Міноборони

У розпорядженні Нідерландів, як зазначають інсайдери, є 18 багатоцільових винищувачів, які не використовуються та "можуть бути передані в інше місце призначення".

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Першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16, можуть стати Нідерланди. Про це заявив радник Міністра оборони України Юрій Сак, пише Politico.

"Юрій Сак, радник міністра оборони України Олексія Резнікова, сказав, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка подарувала винищувачі", — йдеться у матеріалі.

Нині Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які "готові до оперативного розгортання" і "використовуватимуться до середини 2024 року", заявив представник міністерства оборони Нідерландів. "Після цього вони доступні для іншого призначення, наприклад для продажу", — сказав військовий чиновник.

Нідерланди також мають ще 18 F-16, "які більше не використовуються в бойових діях" і "також можуть бути передані в інше місце призначення".

12 із цих 18 спочатку планувалося передати приватній компанії, але передачу було відкладено, зазначив представник.

Нагадаємо, 22 травня міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що передача F-16 Україні займе в найкращому разі кілька місяців. За його словами, необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж українські Повітряні сили зможуть літати на західних літаках у великій кількості.

Також Кендалл спростував версію про те, що літаки, з метою безпеки, базуватимуться і злітатимуть з території однієї з країн НАТО. Він зазначив, що якщо F-16 стануть частиною українських ВПС, то будуть перебувати в Україні.