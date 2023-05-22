Стануть частиною українських ВПС: F-16 базуватимуться на території України, – ВПС США

Міністр спростував версію про те, що літаки з метою безпеки базуватимуться і злітатимуть з території однієї з країн НАТО.

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Винищувачі-бомбардувальники F-16 після постачання Києву Заходом базуватимуться в Україні. Про це 22 травня заявив міністр ВПС США Френк Кендал на зустрічі з вашингтонською групою військових оглядачів (Defense Writers Group), повідомляє ТАСС.

"Ми говоримо про українські засоби. Не про засоби НАТО. <…> Якщо вони стануть частиною українських ВПС, виходжу з того, що вони будуть в Україні", – відповів він на запитання кореспондента ТАСС, чи розглядає Захід варіант базування винищувачів F-16 на території однієї з держав-членів Альянсу.

Які проблеми можуть бути з постачанням F-16?

Як пише CNN, на українців чекають деякі складнощі через постачання винищувачів-бомбардувальників F-16. Так, необхідно мати налагоджену систему матеріально-технічного забезпечення та велику кількість запчастин.

І якщо льотчиків можна навчити за три місяці, навчання технічного персоналу може тривати довше, залежно від бажаного рівня кваліфікації. За даними Дослідницької служби Конгресу (CRS), на одну годину польоту літака потрібно 16 годин обслуговування.

Ще одним викликом для Повітряних Сил є розміщення літаків в Україні. Необхідно покращити аеродромні смуги, оскільки F-16 вимогливі до якості покриття. РФ може помітити зміни на українських аеродромах, що може спричинити цілеспрямовані атаки ЗС РФ.

Нагадаємо, 22 травня представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що українські військові вже почали вчитися літати на бойових винищувачах F-16, які найближчими місяцями прибудуть до України.

21 травня президент США Джо Байден заявив, що F-16 навряд чи буде застосовано під час запланованого наступу ЗСУ, але знадобиться у разі успіху. За словами американського лідера, він отримав запевнення від Зеленського щодо використання американських винищувачів лише для визволення українських територій.