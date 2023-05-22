F-16 для Україні: CNN озвучив складнощі, з якими зіштовхнуться українські військові

На Заході є вільні літаки F-16, які можна передати Україні. Однак Повітряним силам треба налагодити інфраструктуру, навчити не тільки льотчиків, а й персонал для обслуговування.

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Останній тиждень питання постачання Україні американських винищувачів F-16 значно просунулось, проте коли Повітряні сили отримають сучасні літаки, буде ще багато викликів. Про це повідомляє CNN.

Великобританія та Нідерланди заявили, що створять міжнародну коаліцію в питання постачання винищувачів F-16 для покращення захисту від російських повітряних атак. Проте аналітики попереджають, що літаки не є панацеєю й мають вразливості, про які добре відомо Кремлю.

Згідно з довідником Flight Global, в строю є майже 2200 винищувачів F-16

, що складає близько 15% світового флоту бойових літаків. Радше за все Україна отримає не найновіші версії F-16, проте у версії MLU — це модернізація середнього терміну служби.

Які проблеми можуть бути з постачанням F-16?

У виданні зазначають, що надлишок F-16 на заході Європи є, проте потрібно мати налагоджену систему матеріально-технічного забезпечення. Окрім цього потрібно мати велику кількість запчастин. І якщо льотчиків можна навчити за три місяці, то навчання технічного персоналу може тривати довше, в залежності від бажаного рівня кваліфікації.

За даними Дослідницької служби Конгресу (CRS), на одну годину польоту літака треба 16 годин обслуговування.

Науковий співробітник Інституту Гріффіта в Азії та ексофіцер Королівських ВПС Австралії Пітера Лейтона, навчання українських льотчиків залежить від цілей, які перед ними ставляться. Якщо треба лише збивати ракети в небі, то це вимагатиме менше часу, а якщо треба буде проводити складні операції із завдаванням ударів по російським силам, то це буде значно довше.

Ще одним викликом для Повітряних сил є розміщення самих літаків в Україні. Потрібно покращити аеродромні смуги, бо F-16 вибагливі до якості покриття. РФ може помітити зміни на українських аеродромах, що може викликати цілеспрямовані атаки ЗС РФ.

Також Україні треба мати великий арсенал озброєння, а одна ракета AMRAAM класу "повітря-повітря" коштує близько 1,2 млн доларів. А на її виготовлення потрібно 2 роки. Тому Штати ризикують вичерпати власні запаси через тривалість війни.

Нагадаємо, 22 травня Жозеп Боррель заявив, що українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16.

21 травня ЗМІ писали, що Захід перевіряє реакцію Кремля на винищувачах F-16 для ПС ЗСУ.