Станут частью украинских ВВС: F-16 будут базироваться на территории Украины, – ВВС США

Министр опроверг версию о том, что самолеты, в целях безопасности, будут базироваться и взлетать с территории одной из стран НАТО.

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Истребители-бомбардировщики F-16 после поставки Киеву Западом будут базироваться в Украине. Об этом 22 мая заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), сообщает ТАСС.

"Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <…> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться в Украине", – ответил он на вопрос корреспондента ТАСС, рассматривает ли Запад вариант базирования истребителей F-16 на территории одного из государств-членов Альянса.

Какие проблемы могут быть с поставкой F-16?

Как пишет CNN, украинцев ждут некоторые сложности из-за поставок истребителей-бомбардировщиков F-16. Так, необходимо иметь отлаженную систему материально-технического обеспечения и большое количество запчастей.

И если летчиков можно научить за три месяца, то обучение технического персонала может длиться дольше, в зависимости от желаемого уровня квалификации. По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), на один час полета самолета требуется 16 часов обслуживания.

Еще одним вызовом для Воздушных сил является размещение самолетов в Украине. Необходимо улучшить аэродромные полосы, так как F-16 требовательны к качеству покрытия. РФ может заметить изменения на украинских аэродромах, что может вызвать целенаправленные атаки ВС РФ.

Напомним, 22 мая представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что украинские военные уже начали учиться летать на боевых истребителях F-16, которые в ближайшие месяцы прибудут в Украину.

21 мая президент США Джо Байден заявил, что F-16 вряд ли будут применены во время запланированного наступления ВСУ, но потребуются в случае успеха. По словам американского лидера, он получил заверения от Зеленского об использовании американских истребителей только для освобождения украинских территорий.