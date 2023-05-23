Нидерланды могут стать первой страной, подарившей Украине истребители F-16, – Минобороны

В распоряжении Нидерландов, как отмечают инсайдеры, есть 18 многоцелевых истребителей, которые не используются и "могут быть переданы в другое место назначения".

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Первой страной, которая передаст Украине истребители F-16, могут стать Нидерланды. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, пишет Politico.

"Юрий Сак, советник министра обороны Украины Алексея Резникова, сказал, что Нидерланды могут стать первой страной, подарившей истребители", – говорится в материале.

В настоящее время Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые "готовы к оперативному развертыванию" и "будут использоваться до середины 2024 года", заявил представитель министерства обороны Нидерландов. "После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи", – сказал военный чиновник.

У Нидерландов также есть еще 18 F-16, "которые больше не используются в боевых действиях" и "также могут быть переданы в другое место назначения".

12 из этих 18 изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена, отметил представитель.

Напомним, 22 мая министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что передача F-16 Украине займет в лучшем случае несколько месяцев. По его словам, необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские Воздушные силы смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

Также Кендалл опроверг версию о том, что самолеты, в целях безопасности, будут базироваться и взлетать с территории одной из стран НАТО. Он отметил, что если F-16 станут частью украинских ВВС, то будут находиться в Украине.