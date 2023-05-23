Быстрый график: в Пентагоне озвучили возможные сроки передачи F-16 Украине

В Минобороны США считают, что сперва необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские Воздушные силы смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

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Передача F-16 Украине займет в лучшем случае несколько месяцев. Такое заявление сделал представитель Пентагона Фрэнк Кендалл 22 мая, пишет CNN.

Так, необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские Воздушные силы смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что для доставки истребителей F-16 в Украину понадобится "в лучшем случае несколько месяцев".

"Администрация предоставила несколько деталей плана оснащения украинских ВС реактивными самолетами американского производства или другими самолетами четвертого поколения, например, кто предоставит самолеты или где это произойдет. Американский персонал будет участвовать в обучении вместе с союзниками и партнерами в Европе", — сказал он.

Кендалл подчеркнул, что понадобится по меньшей мере "несколько месяцев", прежде чем у Украины будет возможность эксплуатировать F-16.

"Мы ни в коем случае не собираемся передать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки Воздушных сил Украины менее чем за несколько месяцев", – добавил Кендалл.

Но это еще относительно быстрый график, поскольку, по словам представителя ВВС США, на подготовку нового американского пилота на самолете обычно уходит более двух лет.

21 мая президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы поддержать процесс обучения пилотов Вооруженных сил Украины использованию истребителей F-16, но пока неясно, будут ли эти самолеты отправлены.

Напомним, что 21 мая Зеленский обещал поставки в Украину американских истребителей F-16. Какие страны и сколько самолетов будут поставлять, он не уточнил.

В Воздушных силах ВСУ говорили о невозможности поштучной передачи истребителейданного типа. Речь идет об авиаподразделениях — более 12 самолетах.