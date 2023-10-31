Украина будет сотрудничать с Чехией в исследовании трофейного вооружения ВС РФ, — Генштаб

Киев и Прага договорились углублять сотрудничество в оборонной сфере, будут исследовать как российскую трофейную технику, так и разрабатывать совместно новую.

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Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба посетила делегация из Чехии. Было решено вместе сотрудничать. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба.

Украина и Чехия углубляют диалог на стратегическом уровне в военной сфере. Чешскую делегацию возглавил начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Карел Ржегко. Ему показали образцы российской трофейной техники и провели брифинг на тему того, как происходит сбор и освоение трофейной техники и вооружения оккупационной армии РФ.

Делегации показали образцы трофейного вооружения РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Договорились об интенсификации и углублении двустороннего сотрудничества в направлении исследований как трофейного, так и образцов перспективного вооружения и военной техники, которые сейчас есть на вооружении в вооруженных силах обеих стран, — отметил начальник Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники полковник Сергей Бачурин.

Также чешская делегация посетила выставку трофеев российской армии, где уже насчитывается около 300 экспонатов. Поэтому они оценили, насколько реально важно помогать Украине отражать российское полномасштабное вторжение.

Напомним, 27 октября в СМИ показали, как сотни украинских военных проходят подготовку на военном полигоне в Чехии.

31 октября в Украине показали обновленный тренажер для освоения чешских танков Т-72ЕА.