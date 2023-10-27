Сотні українських захисників проходять підготовку на військовому полігоні в Чехії (фото)

Як місце тренувальних занять керівництво центральноєвропейської країни, яке активно підтримує Київ, запропонувало танковий полігон Лібава.

Related video

Бійці ЗСУ беруть участь у тренувальних заняттях на полігонах у Чехії. Напередодні, 26 жовтня, кілька сотень солдатів брали участь у тренувальних заняттях на військовому полігоні Лібава. Про це повідомляє Sky News.

Нагадаємо, що напередодні, 26 жовтня, ЗМІ показали, як росіяни з батальйону "Сибір" ЗСУ проходять підготовку на околицях Києва.

Підготовка бійців ЗСУ на танковому полігоні Лібава

Журналісти опублікували кадри, зняті під час тренувальних занять підрозділу, сформованого минулого року за дорученням президента Володимира Зеленського.

Підготовка бійців ЗСУ на танковому полігоні Лібава

Бійці зі згаданого батальйону — переважно уродженці народів російської півночі. Вони говорять про пригнічення національних спільнот і про те, що з найбагатших регіонів РФ "викачують" гроші в Москву на підтримку війни в Україні.

Також повідомлялося, що в Україні почали видавати ваучери на навчання саперів, а підготовка фахівців із розмінування допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з війни.

У лавах ЗСУ перебуває 14 саперів, які втратили кінцівки й все ж повернулися на фронт. Серед них Андрій Ільків, який залишився без ноги після розриву міни.