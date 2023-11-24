Жители Чехии и Словакии готовят "подарок для Путина": за неделю собрали 400 тысяч евро

Западные друзья решили приобрести для военной разведки Украины вертолет Black Hawk стоимостью около €4,3 млн. В авиапарке ГУР МО Украины уже есть один такой вертолет, который помогает выполнять боевые и специальные задачи.

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Жители Словакии и Чехии объявили сбор средств на приобретение вертолета Black Hawk для воинов ГУР МО. За неделю они собрали €400 000. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в своем телеграм-канале.

Так, чешская инициатива "подарок для Путина" объявила сбор на закупку вертолета Black Hawk для бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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За первую неделю неравнодушные чехи и словаки задонатили на вертолет более 400 000 евро. Его общая стоимость составляет около 4,3 миллиона евро.

Гелкоптер, который продают, уже осмотрели авиационные эксперты- он в хорошем состоянии и готов выполнять боевые задачи.

Как только будет собрана необходимая для приобретения сумма, Министерство обороны Чехии доставит Black Hawk украинским разведчикам.

В ГУР отметили, что уже имеют в своем распоряжении Black Hawk. Он выполняет боевые и специальные задачи, а также осуществляет эвакуацию раненых.

Ранее в рамках инициативы "подарок для Путина" чешские друзья приобрели для ВСУ 15 комплексов ПВО Viktor, танк Т-72 и РСЗО RM-70 на общую стоимость в 2,3 млн долларов.

"Выражаем благодарность нашим друзьям из Чехии и Словакии, всем гражданам европейских государств, которые помогают отражать террористическое нашествие из Москвы, защищать Украину и всю объединенную Европу от режима российских военных преступников", — поблагодарили за помощь в ГУР.

Напомним, что ГУР Минобороны Украины осуществило киберспецоперацию в отношении "Росавиации" и выявило большие проблемы в этой сфере из-за санкций.

Ранее сообщалось, что глава Службы внешней разведки Украины описал планы Путина относительно войны. Президент РФ считает, что вернуть Украину и другие якобы "исторические российские земли" можно только в рамках глобального передела мира, на что уйдет от 10 до 15 лет.