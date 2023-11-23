"Они должны знать": в ГУР рассказали, зачем Украина перевоспитывает пленных ВС РФ (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, бойцам противника проводят добровольные уроки истории и многие начинают осознавать, как пропаганда Кремля все время им врала.

Related video

Украина пытается заняться перевоспитанием российских оккупантов, которые уже находятся в плену. Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, для чего это необходимо.

По его словам, украинские специалисты преподают бойцам противника историю. Это делается не с целью того, чтобы "повторить школьную программу", а попытаться раззомбировать россиян, которые подверглись пропаганде Кремля.

"В этом направлении ведется работа. Для того, чтобы у военнопленных было объективное восприятие настоящих причин этой геноцидной войны, кто действительно виноват в этой войне, какие страшные военные преступления они наделали против нашего народа. Конечно, они должны знать информацию об этом", — заявил Андрей Юсов.

При этом, продолжает представитель ГУР, всю информацию пленным оккупантам доносят в добровольном режиме, и на удивление, большое количество с интересом открывает для себя истину, которая ранее им была непонятна.

Обмен "всех на всех": что известно

Отдельно был поднят вопрос того, планируется ли обмен пленными в формате "всех на всех". Разведчик заявил, что работа активно ведутся и результаты обязательно будут. Все делается для того, чтобы это произошло как можно скорее.

"Он возможен. Это задача. Но это долгая сложная работа… конечно, это то, что предусматривает международное право – возвращение всех защитников домой. Если говорить о наших козырях, конечно, чем больше успехов украинских Сил безопасности и обороны, чем больше пополнения обменного фонда, тем больше аргументов для подготовки следующих обменов. И такие аргументы появляются", — заявил Андрей Юсов.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что в Минреинтеграции рассказали, сколько украинцев находятся в плену РФ. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на 9 ноября Украина уже вернула из российского плена около 2600 своих граждан. Среди освобожденных преобладают военные.