Более 4,3 тысячи: в Минреинтеграции рассказали, сколько украинцев находятся в плену РФ

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на 9 ноября Украина уже вернула из российского плена около 2600 своих граждан. Среди освобожденных преобладают военные.

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Комиссия по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины установила факт плена 4337 человек, из которых 3574 — военные и 763 — гражданские лица. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Российские оккупанты держат украинцев в своих тюрьмах и устраивают над ними публичные судилища. Об этом шла речь на заседании упомянутой Комиссии под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

"По результатам заседаний Комиссии соответствующие данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Администратором этого Реестра определено Национальное информационное бюро, которое относится к сфере управления Минреинтеграции", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что семьи пленных получают от государства одноразовые и ежегодные государственные денежные пособия.

"С начала текущего года уже выплачено 422 миллиона гривен освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных", — уточняется в сообщении.

Для получения такой помощи нужно обратиться в Минреинтеграции, подсказывают в пресс-службе.

Сколько своих пленников Украина вернула

Напомним, по состоянию на 9 ноября ГУР сообщало, что Украина уже вернула из российского плена около 2600 своих граждан, а вскоре должны быть новые результаты. Среди освобожденных преобладают военные.

Как отметил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, сейчас обменный фонд пополняется.

"Действительно, в последнее время мы не видим такой динамики, которая была раньше и по количеству обменов, и по количеству возвращенных, но происходят определенные полевые обмены, также были отдельные операции. Переговоры продолжаются и здесь главное не рассказывать — главное результат, а он обязательно будет", — заверил представитель разведки.

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Также, по словам уполномоченного по правам человека Верховной Рады Дмитрия Лубинца, Украине трудно возвращать своих пленных гражданских.

"Все потому, что нет соответствующих международных конвенций, алгоритма возвращения через процедуру обмена, например, как для военнопленных, а также нет желания партнеров включаться в этот процесс, как с украинскими детьми. По гражданским заложникам худшая ситуация", — пояснил омбудсмен.

Он добавил, что гражданских пленных россияне годами удерживают в тюрьмах, не допускают представителей Международного комитета Красного Креста, держат вместе с военнопленными.

Напомним, в начале осени Дмитрий Лубинец заявлял, что, по приблизительным подсчетам, Россия держит более 20 тысяч гражданских заложников.

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Напомним, что в прошлом году, 21 сентября, в Украину вернули 215 военных и полицейских, которые находились в российском плену. Среди них оказались защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе, глава патрульной полиции города Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

Кроме того, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что многие украинские пленные подвергались жестоким пыткам. Здоровье многих из них пошатнулось из-за плохих условий содержания.