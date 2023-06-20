Украинские пленные в Венгрии: где и зачем Будапешт и русская церковь прячут военных

Венгрия способствовала освобождению из российского плена украинских военнослужащих. Они тайно были вывезены из России в страну ЕС. Фокус узнавал, что это было — гуманитарная миссия или попытка политического давления и провокация конфликта между Киевом и Будапештом.

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Еще 8 июня 2023 года стало известно, что Россия передала Венгрии группу украинских военнопленных. Сначала об этом сообщили представители русской православной церкви, указав, что все они — "закарпатского происхождения", а процесс состоялся "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Впоследствии местным медиа факт пребывания военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Венгрии подтвердил вице-премьер по церковным делам этой страны Жолта Шемьена.

"На первый взгляд в этой инициативе нет ничего плохого. Венгрия, которая все время декларирует желание способствовать решению гуманитарных проблем, действительно, могла бы стать посредницей в переговорах с Россией в отдельных чувствительных вопросах. Например, когда речь идет о возвращении пленных. И для этого стоило бы только присоединиться к формуле мира президента Владимира Зеленского и показать конкретные результаты в рамках ее реализации. Мы уже имеем опыт сотрудничества с третьим государством по возвращению военных из российского плена — в Турцию. Но сейчас есть несколько "но", — рассуждает в разговоре с Фокусом человек, который имеет отношение к переговорам об обмене военнопленными.

Во-первых, в случае освобождения командиров полка "Азов", Национальной гвардии и морпеха, которые в мае 2022 года вышли из "Азовстали" и в сентябре были перемещены на территорию Турции, в переговорах участвовали три стороны — Украина, Россия и Турция. Сейчас же украинская сторона не была проинформирована ни по одному официальному каналу о передаче Будапешту украинских военнопленных.

Во-вторых, после перемещения украинских граждан в Венгрию Украине долгое время не было известно место их пребывания на территории соседней страны, к ним до сих пор не имеют доступа украинские консулы. Несколько раз спикер МИД Украины Олег Николенко отмечал, что все попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.

За спиной у Украины

Через две недели после освобождения украинской стороне все еще мало известны детали их перемещения в Венгрию.

Предварительно речь шла об одиннадцати мужчинах, которые до вступления в ряды Вооруженных сил Украины проживали на территории Закарпатской области. Как стало известно Фокусу, все они были мобилизованы, рядовые.

Как утверждают источники, за несколько месяцев до того к министру Шемьену обратился митрополит русской православной церкви в Венгрии Иларион (Алфеев). Он сообщил, что в плену РФ сейчас находятся 11 человек, которые имеют "венгерское происхождение", а некоторые и "венгерское гражданство". И в случае обращения венгерских властей к России, она будет готова их освободить и передать в Венгрию. Одним из условий было то, что такое возвращение должны провести именно церковники, а официальный Будапешт не будет информировать об этом Киев. В конце концов, как говорят венгры, они лишь способствовали, чтобы международная римо-католическая организация — Мальтийская служба помощи, перевезла армейцев в страну ЕС самолетом.

Можно предположить, что действия правительства Венгрии нарушают Международное право прав человека, в частности, ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод Фото: ТАСС

Стоит напомнить, что в конституции Венгрии указано, что, независимо от места проживания этнических венгров, правительство обязано защищать их. А премьер-министр Виктор Орбан всегда декларирует себя как защитник венгерской нации.

Сейчас, как утверждает Венгрия, на лиц, о которых идет речь, не распространяется действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными, поскольку они были освобождены. Об их местонахождении сообщить не могут, потому что военнослужащие обратились за получением временной защиты, "как несколько сотен тысяч человек, которые также попросили о ней, убегая от войны в Украине". Поэтому граждане Украины сами могут выбирать: остаться на территории Венгрии, переехать в другую страну ЕС, где тоже могут подать на получение временной защиты, или же вернуться в Украину.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что военные не свободны в своих действиях, Венгрия их контролирует. "Нам рассказывают, что те люди свободны делать то, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем, и даже встречи с родственниками здесь крайне дозированные. Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования. И мы сейчас привлекаем все рычаги для того, чтобы получить доступ к нашим гражданам и вернуть их домой", — отметил он.

Почему у освобожденных статус — временная защита

Сейчас публично не известны фамилии освобожденных лиц. Хотя в Офисе уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, говорят, что недавно удалось установить личности всех. Некоторые считались пропавшими без вести, некоторые — погибшими.

Как удалось узнать Фокусу, большинство из них попали в плен весной 2022 года во время боев в районе города Попасная Луганской области. Содержались в исправительной колонии №36 в Суходольске на оккупированной территории. О таком месте пребывания отдельные семьи знали — они видели фото военных в российских телеграмм-каналах. Например, там появились фотографии двух братьев из Тячева Артема и Анатолия (их фамилии, как и других, пока не будем называть из соображений безопасности).

Семьи военнослужащих уже побывали в Венгрии, смогли увидеть своих родных. Но эти встречи, по словам советника уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Ивана Ангелина, были странными — военным разрешили встретиться с родственниками, но ненадолго и не в местах содержания. "Встречи с родственниками происходят следующим образом. Они приезжают — на территории Венгрии селят в каком-то отеле или хостеле, потом забирают и везут в какое-то место, и туда также привозят ребят. То есть родственники не посещают места содержания, а их привозят и буквально час, максимум два, общаются", — сказал он. Кроме того, он отмечает, что семьям ничего не сообщают о перспективах возвращения украинцев домой.

"Пока история выглядит странной, ведь мы не знаем всей информации, — говорит Фокусу адвокат Андрей Яковлев, — Вероятно эти военнопленные сами согласились на такие условия. Это ситуация схожа с той, что случилась с командирами "Азова" в Турции. По факту они удерживаются в третьей стране для недопущения присоединения к войску, что является главной целью плена".

Он добавляет: "Пока Правительство этой страны не объяснило основания содержания наших людей, мы можем констатировать, что Венгрия лишила наших граждан свободы — задержанные не могут свободно передвигаться и вынуждены оставаться под контролем правительства Венгрии в неизвестном месте. При этом Венгрия не является стороной международного вооруженного конфликта, поэтому неизвестны другие, предусмотренные Третьей Женевской конвенцией, правомерные основания передачи ей военнопленных, как это имело место с передачей командиров Азова Турции".

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Можно предположить, что действия правительства Венгрии нарушают Международное право прав человека, в частности ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обязательства Венгрии перед странами — участницами Европейской конвенции, в частности, и Украиной запрещают произвольное лишение свободы, без предусмотренных этой статьей оснований.

"В этой ситуации Украина может попытаться использовать правило 39 Регламента Европейского суда по правам человека, которое позволяет суду в исключительных случаях вмешиваться немедленно и фактически приказать правительству, в данном случае, Венгрии немедленно прибегнуть к определенным действиям. Хотя обычно Европейский суд консервативно подходит к использованию своих полномочий по правилу 39, применяя временные меры только в случаях, когда он считает, что заявителю грозит значительный непоправимый вред. Все же стоит попытаться предоставить аргументы и убеждать Европейский суд, ведь задержание и последующее лишение вопреки положениям международного права не может иметь место в демократических странах. Важным позитивом временных мер является скорость рассмотрения ходатайства, как правило, в течение одного-двух дней", — добавляет адвокат.

Какая политическая составляющая в этой ситуации

Но вернемся к началу истории.

В начале было странно, что Венгрия взяла на себя роль посредника в переговорах по конкретному случаю освобождения из плена украинских граждан. И на то есть несколько причин.

Самая главная — сотрудничество с русской православной церковью и конкретно митрополитом Будапештским Иларионом. Во время встречи с журналистами вице-премьер Венгрии Шемьен хотя и отказался сообщать какие-либо подробности освобождения, но подчеркнул, что это жест русской церкви в отношении Венгрии, а указанные люди обязаны ей своей свободой.

Алфеева считают "главным дипломатом" РПЦ, ранее тот занимал должность главы отдела внешних связей церкви. Именно с ним в конце апреля 2023 года во время своего визита в Венгрию встречался Папа Франциск. И это была не первая встреча двух священнослужителей, такие происходили и в прошлом. Вероятно, во время них и возникла договоренность о привлечении к "гуманитарной миссии". К тому же родные украинских военнопленных неоднократно обращались к Папе Римскому с просьбой о помощи в освобождении пленных, бывали на личных аудиенциях.

Знало ли о такой передаче все правительство Венгрии?

Источники говорят, что нет, поскольку ситуацию долгое время не комментировал никто кроме Шемьена. Говорят, внутри правительства возник даже конфликт: министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто не был проинформирован, и в результате остался недовольным. После паузы 20 июня Сийярто сказал, что официально Венгрия не причастна к вывозу украинских пленных из РФ.

Молчит и премьер-министр Виктор Орбан. Хотя у него, к слову, также хорошие отношения с Папой Римским — после выборов прошлого года в Венгрии и победы Орбана, Франциск стал первым лидером, с которым он официально встретился.

Также известно, что ранее Орбан действовал в интересах русской православной церкви. Зимой 2023 года венгерский премьер-министр предупреждал, что наложит вето на продление антироссийских санкций ЕС, если из списка не будет исключен патриарх Кирилл Гундяев.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан действовал в интересах русской православной церкви Фото: RFI

Поэтому очевидно, что операция по передаче украинских военнопленных Венгрии — это не жест доброй воли, а спланированная акция, к которой присоединились не только русская православная церковь, римо-католическая церковь и представители правительства Венгрии, а главное — Кремль.

Можно предположить, что ее целью могли стать: демонстрация гуманности россиян для ослабления санкций введенных ЕС, в частности, и против российской церкви, а также провокация конфликта между Украиной и Венгрией — от дипломатического до межэтнического. И вторая цель представляется сейчас более вероятной, но не достигнутой. Поскольку украинцы Закарпатья после перемещения военных в Венгрию не благодарят правительство этой страны, а вместе с тем и Россию за освобождение. Также до сих пор Венгрия не решилась провести пресс-конференцию с бывшими военнопленными, во время которой, по информации ГУР МОУ, они должны были бы раскритиковать Украину и ее политику мобилизации, и поблагодарить российскую церковь за освобождение.

Сейчас чиновники Европейского Союза, в частности спикер Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, требуют, чтобы Венгрия объяснила свою роль в освобождении украинских пленных из России.

В самой же Венгрии непублично намекают, что ее правительство и отдельные представители не собираются на постоянной основе выполнять роль переговорщиков по освобождению граждан Украины из плена, но при случае могут воспользоваться аналогичной схемой.

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