"Содержатся в изоляции": в МИД рассказали о пребывании украинских пленных в Венгрии

По словам Олега Николенко, заверения венгерской стороны о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности.

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Попытки Украины установить прямой контакт с пленными украинскими гражданами, переданными Русской православной церковью Венгрии, не увенчались успехом. Об этом написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook 19 июня.

Как отмечает дипломат, одиннадцать украинских защитников были вывезены из РФ без какого-либо согласования с Киевом или международными правозащитными организациями. По его словам, утверждения Будапешта о якобы свободном статусе украинцев в Венгрии не соответствуют действительности.

"Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", — констатировал Николенко.

Представитель МИД Украины отметил, что Венгрия не отвечает на попытки Украины наладить конструктивный диалог, что ставит под вопрос заявленные Будапештом гуманитарные мотивы перемещения украинских военнопленных на территорию их страны.

Николенко также указал на то, что подобные действия могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, что 16 июня уполномоченный Украины по пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что местонахождение одиннадцати украинских военнопленных, удерживаемых в Венгрии, установлено.

Ранее, 15 июня, мы также писали о том, что по данным СМИ, вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен сам договаривался с Русской православной церковью об освобождении 11 украинских военнопленных и их доставке в Венгрию.

Еще мы сообщали о том, что по мнению аналитиков Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лэнсинга, передача украинских военнопленных Венгрии при посредничестве является частью психологической операции Русской православной церкви и разведки Российской Федерации.