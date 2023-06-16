Украина нашла 11 военнопленных, которых держат в Венгрии, — уполномоченный Котенко

Украинская сторона выяснила фамилии военных и как их переместили из России. До возвращения на родину защитники будут считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

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Местонахождение 11 украинских военнопленных, удерживаемых в Венгрии, установлено. Об этом сообщил 16 июня Уполномоченный Украины по пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Благодаря слаженной работе команды Уполномоченного было установлено, что в Венгрии находится 11 украинских защитников, которых страна-агрессор содержала как военнопленных", — отметил Котенко.

По его информации, также установлены фамилии военных, маршрут их перемещения в Венгрию. О ситуации рассказали родственникам военных и соответствующим правоохранительным органам.

"До сих пор о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений. До возвращения защитников на территорию Украины они продолжают учитываться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах", — заключил Уполномоченный.

Напомним, что о передаче 11 военнопленных из Закарпатья и участии в этом представителей РПЦ стало известно 9 июня. МИД Украины вызывало венгерского поверенного для объяснения ситуации.

СМИ выяснили, что об освобождении 11 украинских военнопленных и их доставке в Венгрию договаривался лично вице-премьер по церковным делам Жолт Шемьен с Русской православной церковью. В МИД, правительстве и в канцелярии премьера Виктора Орбана не знали об инициативе чиновника.