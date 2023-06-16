Україна знайшла 11 військовополонених, яких утримують в Угорщині, — уповноважений Котенко

Українська сторона з'ясувала прізвища військових та як їх перемістили з Росії. До повернення на батьківщину захисники вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин.

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Місцезнаходження 11 українських військовополонених, які утримуються в Угорщині, встановлено. Про це повідомив 16 червня Уповноважений України з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що в Угорщині перебуває 11 українських захисників, яких країна-агресор утримувала як військовополонених", — зазначив Котенко.

За його інформацією, також встановлені прізвища військових, маршрут їхнього переміщення до Угорщини. Про ситуацію розповіли родичам військових та відповідним правоохоронним органам.

"Досі про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей. До повернення захисників на територію України вони продовжують враховуватися як зниклі безвісти за особливих обставин", — сказав Уповноважений.

Нагадаємо, що про передачу 11 військовополонених із Закарпаття та участь у цьому представників РПЦ стало відомо 9 червня. МЗС України викликало угорського повіреного для пояснення ситуації.

ЗМІ з'ясували, що про звільнення 11 українських військовополонених та їх відправлення до Угорщини домовлявся особисто віцепрем'єр у церковних справах Жолт Шем'єн із Російською православною церквою. У МЗС, уряді та в канцелярії прем'єра Віктора Орбана не знали про ініціативу чиновника.