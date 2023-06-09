"Людський обов'язок": РПЦ передала 11 українських військовополонених Угорщині, — ЗМІ

Будапешт та РПЦ ніяк не погодили передавання військовополонених з офіційним Києвом.

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Російська православна церква передала Угорщині групу українських військовослужбовців із Закарпаття, які потрапили до російського полону. Про це у п'ятницю, 9 червня, повідомляє угорське медіа ATV.

За інформацією журналістів, віцепрем'єр-міністр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн брав активну участь у координації передавння 11 полонених. Він назвав це своїм "людським та патріотичним обов'язком".

Водночас Шем'єн відмовився коментувати подробиці, пославшись на "інтереси справи та народу". Однак він підкреслив, що це є жестом з боку Російської православної церкви щодо Угорщини й що ці люди завдячують їй своєю свободою.

РПЦ заявила про намір передати українських військовополонених Угорщині

8 червня ЗМІ повідомляли, що Російська православна церква (РПЦ) планує передати українських військовополонених Угорщині. При цьому це рішення не погодили з українською владою. Повідомлялося, що у цьому процесі очікувалася участь благодійної організації Мальтійської служби допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Реакція України

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу українські офіційні особи поки що не коментували передавання Угорщині військовополонених.

Раніше повідомлялося, що 25 травня Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута. Загалом додому повернули 98 солдатів та 8 офіцерів.