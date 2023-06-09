РФ передала Будапешту 11 українських полонених: угорського повіреного викликали на килим у МЗС

За словами Олега Ніколенка, звільнення полонених — завжди гарні новини, проте уряд України спантеличений тим, що його не проінформували про процес переговорів.

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У МЗС України сьогодні викликали угорського повіреного через те, що Російська православна церква без погодження передала Угорщині групу українських військовополонених угорського походження із Закарпаття. Про це в п'ятницю, 9 червня, повідомляє прессекретар МЗС Олег Ніколенко у своєму Facebook.

За словами Ніколенка, новини про звільнення українських військовополонених — це завжди гарні новини, оскільки Україна та міжнародні партнери активно працюють, щоби повернути українських захисників додому.

"Водночас український уряд не був проінформований про відповідні переговори між угорською та російською сторонами. З публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту одинадцятьох українців угорського походження", — зазначив Ніколенко.

Українська сторона запросила інформацію про звільнених українців, щоб якнайшвидше надати їм усю необхідну допомогу, а також забезпечити до них доступ українського консула, який передав би їхні потреби представникам МЗС.

Нагадаємо, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими, під час якого ще 42 захисники та 3 захисниці "Азовсталі" повернулися додому.

Також нагадаємо, на початку березня внаслідок переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та Росією. Україна повернула 130 захисників.