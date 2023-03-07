130 українців повернулися додому: відбувся новий обмін полоненими, — ОП

Єрмак заявив, що вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників і 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та Державної спеціальної служби транспорту.

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Унаслідок переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та Росією. Україна повернула 130 захисників. Про це сьогодні, 7 березня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими — нам вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників і 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ [Державної спеціальної служби транспорту]. Серед них — 87 захисників Маріуполя, 71 з яких — із "Азовсталі". Також повертаємо взятих у полон у районі Бахмута й Соледара — всього 35 осіб із Донецького напрямку”, — повідомив він.

[ + – ] 130 українців повернулися додому з російського полону

До цього Міністерство оборони Росії заявило, що з підконтрольної Україні території повернуто 90 російських військовослужбовців. Їх доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.

Нагадаємо, 27 лютого глава української розвідки Буданов заявив, що Росія захопила 90% усіх українських полонених ще на початку вторгнення. У полоні також перебуває велика кількість старост, працівників пошти й різних комунальних служб.

23 лютого британець Шон Піннер, якому вдалося пережити російський полон, розповів про умови утримання й тортури з боку воєнних злочинців.

19 січня росЗМІ показали, як утримують військових РФ в українській колонії. Журналісти надали фоторепортаж української колонії, де утримуються полонені російської армії та бойовиків "ЛДНР". На знімках показано роботу, відпочинок і побут ув'язнених.

До речі, Україна щомісяця витрачає щонайменше 10 тисяч гривень на одного російського полоненого.